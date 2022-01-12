СК инициирует сбор дополнительной информации о жертвах польских силовиков

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление продолжает расследование уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества, пропаганде войны и заведомом оставлении в опасности (ст.128, ч.1 ст.123, ч.3 ст.159 Уголовного кодекса), сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

В ходе расследования уголовного дела военнослужащий Вооруженных Сил Польши Эмиль Чечко рассказал, что с 8 июня 2021 года он совместно с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи польского населенного пункта Семянувка. Кроме того, он неоднократно был и свидетелем таких преступлений. Среди убитых были беженцы, следовавшие через польскую границу в Германию, в том числе женщины и дети, а также двое волонтеров, оказывавших помощь иностранцам. Со слов военнослужащего, ему известно об убийстве более 240 человек. Тела погибших польские силовики массово закапывали в специально подготовленных ямах в лесных массивах. Кроме того, об участии в совершении казней ему рассказывали сослуживцы.

"Исходя из полученных сведений и для установления объективных доказательств в Министерство иностранных дел направлена просьба об информировании по дипломатическим каналам о произошедшем соответствующие международные структуры и уполномоченные органы стран Ближнего Востока, Афганистана. Следственный комитет Беларуси инициирует организацию сбора информации и фиксацию фактов исчезновения граждан, следовавших в Западную Европу, в частности в Германию", - рассказали следователи.

Следователи дадут принципиальную правовую оценку всем преступным действиям польских силовиков.

В СК также работает специальная горячая линия, предназначенная для приема сообщений о преступлениях против безопасности человечества.-0-