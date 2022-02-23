СК: людям внушали, что они избегут наказания за противоправные действия летом 2020 года

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Людям внушали, что они избегут наказания за противоправные действия летом 2020 года. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ начальник отдела следственного управления УСК по Минску Руслан Борисенко, сообщает БЕЛТА.

Он отметил, что людям обещали отсутствие проблем из-за противоправных действий, подталкивая к нарушению закона обычных граждан, координаторы беспорядков говорили, что окажут помощь в самых разных ситуациях. "Вам дадут сутки - мы оплатим содержание в СИЗО, наймем и оплатим адвокатов. Окажете сопротивление и получите травмы - окажем медпомощь. Мы уберем все ваши финансовые проблемы, только совершайте то, на что мы вас толкаем", - рассказал про заверения устроителей беспорядков Руслан Борисенко.

В телеэфире отметили, что именно тогда и появилось важное звено раскачки бунтов и погромов - это профессионально-социумные группы. Дворовые инициативы (чаты), стачкомы, "группы поддержки" для рабочих и студентов. В таких группах по протестным интересам всегда были те, кто был готов и хотел брать на себя лидерство. Под их личным управлением и разрастаются деструктивные чаты узкой точечной направленности: для медработников, учителей, студентов, рабочих, спортсменов. Они проводили акции людей в белых халатах, призывали бастовать на заводах.

"На людей оказывалось сильное воздействие с целью разделить общество на своих и чужих. Уйти из профессиональной стези, совершать диверсии, не оказывать медпомощь, разглашать тайны врачебные", - подчеркнул начальник отдела следственного управления УСК по Минску.

Такие каналы и чаты создавались лишь с одной целью - привести к масштабным нарушениям общественного порядка.-0-