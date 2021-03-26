СК: молодежи стоит подумать о своем будущем перед участием в протестной активности

26 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Могилевской области с августа прошлого года по настоящее время возбудило и расследует ряд уголовных дел о насилии либо угрозе его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел, оскорблении представителей власти, хулиганстве. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель начальника УСК полковник юстиции Виталий Шлеханов.

По его словам, при расследовании преступлений, изучении обстоятельств грубых нарушений административного законодательства, граничащих с совершением преступных действий, следователи скрупулезно устанавливают причины и условия, способствовавшие их совершению, а также личности нарушителей.

Зачастую причины сходны в одном - деструктивном воздействии информационных интернет-сайтов, Telegram-каналов экстремистской направленности, влияющих на принятие гражданами необдуманных решений об участии в несанкционированных массовых мероприятиях и акциях, порче государственного и общественного имущества, оскорблении и других противоправных действиях.

"К сожалению, приходится констатировать, что зачастую вовлеченными в так называемую протестную деятельность оказываются молодые люди, которые находятся в самом начале жизненного и профессионального пути, карьеры. На фоне сиюминутных эмоций, несформированного личного мнения о происходящем допускаются действия, о которых позже им приходится жалеть. Иллюзия проявления активной гражданской позиции, навязанная неизвестным в лицо, а узнаваемым только по никнейму в Telegram-канале советчиком, быстро растворяется, оставляя молодого человека один на один с мерами административного и, что еще хуже, уголовного наказания", - подчеркнул Виталий Шлеханов.

"Молодежи следует уже сейчас задуматься, что совершенное сегодня административное правонарушение, не говоря уже об общественно опасном деянии, может стать серьезным, а порой и непреодолимым препятствием уже в недалеком будущем - при приеме на работу по специальности, государственную службу, службу в органах и подразделениях системы обеспечения национальной безопасности и так далее", - резюмировал заместитель начальника УСК по Могилевской области.-0-