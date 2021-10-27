СК опроверг информацию о том, что женщине из Молодечно грозит срок за сбыт поддельных 100 евро

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На некоторых интернет-ресурсах распространяется некорректная информация о том, что женщине из Молодечно грозит тюремный срок за сбыт поддельной купюры номиналом 100 евро. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Появившаяся вчера информация активно обсуждается пользователями сети интернет в разрезе того, что женщине грозит ответственность за сбыт поддельной купюры. По уголовному делу 61-летняя женщина допрошена в качестве свидетеля. Следователем назначено проведение судебно-технической экспертизы изъятой банкноты номиналом 100 евро. Работа по делу Молодечненским РОСК продолжается", - рассказали в СК.

Следственный комитет констатирует, что объектом преступного посягательства в подобных случаях является установленный в государстве порядок эмиссии и обращения денежных знаков, а предметом преступления - иностранная валюта. Возбуждение дела по факту изготовления с целью сбыта поддельных банкнот - обычная практика при обнаружении купюр с признаками подделки. Почти ежедневно следователи выезжают на похожие сообщения, которые, как правило, поступают от работников обменных пунктов банковских учреждений.

С января по сентябрь этого года уже возбуждено 423 уголовных дела по ст. 221 (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг) Уголовного кодекса. Следует отметить, что при сбыте денежных знаков ответственность наступает, если человек знал, что купюра поддельная, и желал ее реализовать. Ответственность в таких случаях наступает с 16-летнего возраста.-0-