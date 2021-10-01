СК: по всей стране следователи отрабатывают сообщения о минировании зданий

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По всей стране следователи отрабатывают сообщения о минировании зданий, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Сегодня по всей стране следователи работают по сообщениям об опасности. На адреса электронной почты руководителей многих государственных организаций и предприятий пришло сообщение о минировании зданий. Саперами обследуются территории, следователями проводятся осмотры мест происшествий. По итогам работы будет дана правовая оценка", - рассказали в комитете.

По результатам первых осмотров взрывчатых веществ не обнаружено.

Как отметили в СК, за последнее время произошел значительный рост преступлений в сфере электронного терроризма. Если за весь 2020 год было зарегистрировано более 100 фактов, то за первое полугодие 2021-го - уже более 130. Сообщения о "минировании" обычно поступают в преддверии значимых государственных событий.-0-