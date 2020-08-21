СК: препятствие движению транспорта может повлечь уголовную ответственность

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжается расследование уголовного дела о блокировании транспортных коммуникаций в ночь с 10 на 11 августа в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Следователи провели неотложные следственные действия, изъяли и приобщили к материалам дела записи камер видеонаблюдения и видеорегистраторов. При их изучении установлен ряд автомобилей, блокировавших движение на участке дороги на улице Притыцкого и проспекте Пушкина. Даны поручения органу дознания на установление личностей владельцев этих автомобилей. В том числе будет устанавливаться их причастность к участию в массовых беспорядках", - рассказали в СК.

В некоторых Telegram-каналах по-прежнему продолжаются призывы к блокированию автодорог, созданию так называемых пробок солидарности. "Следственный комитет обращает внимание водителей, что создание препятствий для движения, установка баррикад, постов или использование иных инструментов для блокирования нормальной и безопасной работы коммуникаций всех видов транспорта запрещены и могут повлечь за собой уголовную ответственность, которая наступает с 16-летнего возраста. Кроме того, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления, могут быть изъяты у владельцев и быть признаны вещественными доказательствами. Санкция ч.1 ст.310 УК предусматривает наказание вплоть до 3 лет лишения свободы", - добавили в ведомстве.-0-