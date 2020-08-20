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20 августа 2020, 14:39

СК принял к производству уголовное дело по факту публичных призывов к захвату власти

Иван Носкевич. Фото из архива
Иван Носкевич. Фото из архива

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление центрального аппарата СК приняло к производству уголовное дело по факту публичных призывов к захвату власти. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Иван Носкевич проинформировал, что 19 августа Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенном с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет.

"В соответствии с ч.5 ст.182 Уголовно-процессуального кодекса генеральный прокурор определил органом досудебного производства по настоящему уголовному делу Следственный комитет. Уголовное дело принято к производству главным следственным управлением центрального аппарата СК. Следственная группа приступила к расследованию", - сказал председатель СК.-0-

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"Планируется создать политический орган, который должен взять на себя процесс передачи власти от действующего главы государства. Создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а деятельность является неконституционной", - сказал Александр Конюк.

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