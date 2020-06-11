СК продолжает расследование уголовного дела о применении насилия к милиционерам в Гродно

11 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Центральный аппарат Следственного комитета продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по ст.364 УК по факту применения насилия к сотрудникам органов внутренних дел в Гродно во время одного из пикетов. Об этом сообщил журналистам председатель Следственного комитета Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Центральный аппарат Следственного комитета продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по ст.364 Уголовного кодекса по факту применения насилия к сотрудникам органов внутренних дел в Гродно во время одного из пикетов. В настоящий момент это уголовное дело переквалифицировано в ч.1 ст.342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК. Предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в отношении 10 лиц", - заявил руководитель следственного ведомства.

Иван Носкевич рассказал, что идет плановая спокойная работа по фиксации противоправных действий, сбору доказательств. "Сколько человек в конечном итоге будет привлечено к уголовной ответственности, я пока не скажу. Возможно, их будет больше, возможно, меньше, - уточнил он. - Но расследование показывает, что в инициативной группе, фигуранты которой в том числе привлекаются к уголовной ответственности в настоящий момент, было порядка полусотни судимых лиц, больше десятка неоднократно судимых. Как раз практически все из них и являются фигурантами настоящего уголовного дела".

Председатель СК добавил, что следствие продолжается, и как только будет получена информация, заслуживающая общественного интереса, будет озвучены результаты расследования.

Как сообщалось, по данным следствия, 29 мая во время пикета по сбору подписей в Гродно было организовано проведение незаконного общественного мероприятия - митинга, во время которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции. В результате этих действий пострадали два сотрудника органов внутренних дел.-0-