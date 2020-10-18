СК просит граждан не поддаваться на провокации организаторов беспорядков

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет в очередной раз просит граждан не поддаваться на провокации организаторов беспорядков. С таким призывом обратились представители СК в официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"Следственный комитет просит думать о последствиях ваших действий и быть благоразумными. Напоминаем, что за совершение противоправных действий вы можете быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

Так, например, 23 сентября около обелиска "Минск - город-герой", где проходили несанкционированные массовые мероприятия, одна из активных участниц - 37-летняя минчанка - похитила радиостанцию, принадлежащую военнослужащему. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК (кража).-0-