СК проводит проверки по семи фактам травмирования и гибели людей при катании на тюбингах

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет проводит проверки по семи фактам травмирования и гибели людей при катании на тюбингах, сообщил в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления процессуального контроля Следственного комитета Беларуси Сергей Тишук.

"За зимний период 2018/2019 на рассмотрении Следственного комитета находится 7 материалов проверок по фактам травмирования и гибели людей в результате эксплуатации тюбингов. Из них один за декабрь 2018 года о факте гибели 9-летнего мальчика и 6 материалов в текущем году, в том числе по факту гибели мужчины 1994 года рождения", - рассказал Сергей Тишук.

По каждому из этих фактов изучаются причины и условия, повлекшие трагедию. К сожалению, часто причина тому необорудованные склоны, столкновения с препятствиями. "Необходимо при эксплуатации тюбингов учитывать, что, по сути, - это как машина без тормозов. Конечно, всем хочется отдыхать интересно, насыщенно, но в основе всего должна быть безопасность", - подчеркнул начальник главного управления.-0-

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