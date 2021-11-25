СК проводит проверку по факту обнаружения беженцев с телесными повреждениями на границе с Польшей

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения беженцев с телесными повреждениями на границе с Польшей, сообщили БЕЛТА в СК.
Следствием установлено, что вечером 21 ноября на одном из участков пограничной заставы "Песчатка" Каменецкого района была обнаружена группа обессиленных и измученных беженцев. При первоначальном медицинском осмотре медиками у 33-летнего и 51-летнего граждан Ирака обнаружены переломы костей ног.
"Со слов пострадавших стало известно, что они находились в составе группы на территории Польши. Там они были задержаны местными пограничниками, которые избили их и выдворили в Беларусь. На территории нашей страны пострадавшие были обнаружены сотрудниками Госпогранкомитета", - рассказали в ведомстве.
Каменецкий РОСК по данному факту проводит проверку, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления тяжести телесных повреждений. Пострадавшим оказана медицинская помощь, двое их них госпитализированы с тяжелыми травмами.-0-