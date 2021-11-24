СК проводит проверку по факту очередного применения Польшей спецсредств в отношении беженцев

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет проводит проверку по факту очередного применения спецсредств со стороны Польши в отношении беженцев. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

"Следствием установлено, что ночью 23 ноября на одном из участков пограничной заставы "Токари" Каменецкого района группа иностранных мигрантов находилась возле польского заграждения. При этом люди просили убежища в Польше, никакой агрессии не проявляли. В ответ на это польские силовики применили в отношении безоружных мигрантов слезоточивый газ, взрывпакеты, которые забрасывали на территорию Беларуси", - рассказали в СК.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия зафиксирована следовая картина, свидетельствующая о применении специальных средств в отношении мирных беженцев. Изъяты многочисленные фрагменты боеприпасов.

Фото СК

По всем изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены взрывотехнические экспертизы, опрошены очевидцы произошедшего. Предварительно установлено, что за медицинской помощью в результате инцидента на границе никто не обращался.

По данному факту Каменецким РОСК проводится проверка.-0-