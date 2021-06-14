СК рассказал, как шли переговоры об освобождении польских активисток

Дмитрий Гора во время брифинга
14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Следственного комитета Дмитрий Гора рассказал о том, как шли переговоры об освобождении польских активисток Ирены Бернацкой, Марии Тишковской и Анны Панишевой, передает корреспондент БЕЛТА.
"Звучат противоречивые заявления, во-первых, указывая на принудительный характер выдворения этих лиц против их воли, и одновременно звучат заявления,что польский МИД активно участвовал в реализации этого процесса, - сказал Дмитрий Гора. - Это является исключительно жестом доброй воли белорусской стороны, продиктованным гуманитарными соображениями и принципами добрососедства. При этом польский МИД не имеет к этому никакого отношения. Вопрос решался по линии специальных служб".
/Будет дополнено/.-0-