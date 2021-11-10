СК: устанавливаются участники экстремистского формирования "мобилизационный план Перамога"

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление СК по материалам главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД возбудило уголовное дело по факту создания, руководства и участия в экстремистском формировании - так называемом мобилизационном плане "Перамога", сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Создавшие указанное экстремистское объединение лица, в том числе находящаяся за пределами Беларуси экстремистская группа предателей страны, именующих себя BYPOL, подлежат привлечению к уголовной ответственности за создание экстремистского формирования и участие в нем (ч.ч. 1, 2 ст. 361-1 Уголовного кодекса) в порядке, установленном законодательством и международно-правовыми актами", - отметили в СК.

Вошедшие и состоящие после 8 ноября 2021 года в качестве участников члены формирования "план Перамога", в том числе оставившие в чат-боте одноименного Telegram-канала свои данные для выполнения по указанию зарубежных штабов экстремистских деяний на территории Беларуси, будут привлекаться к ответственности за вхождение в состав экстремистского формирования в целях совершения преступления экстремистской направленности (ч. 3 ст. 361-1 УК). Санкция статьи предусматривает наказание - до 6 лет лишения свободы.

"В настоящее время организовано проведение комплекса следственных действий, направленных на установление и привлечение к ответственности всех участников экстремистского формирования. Прямо сейчас следователи и оперативники работают в этом направлении, - рассказали в Следственном комитете. - Напоминаем, что лицо, своевременно сообщившее государственным органам или иным образом способствовавшее выявлению, предотвращению и пресечению экстремистских деяний, освобождается от уголовной ответственности по данной статье".-0-