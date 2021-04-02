СК возбудил уголовное дело в отношении Александры Герасимени

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении Александры Герасимени, Александра Опейкина и иных лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

По данным следствия, вышеуказанные лица в августе 2020 года создали так называемое объединение "Белорусский фонд спортивной солидарности", провозгласив его целями оказание финансовой и юридической помощи спортсменам, привлеченным к ответственности за нарушение законодательства Беларуси.

"На деле Герасименя и Опейкин, являясь соответственно председателем и исполнительным директором, распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной кампании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества. В интернете и средствах массовой информации обращались с призывами к иностранным государствам и международным организациям о совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. В частности, под давлением членов вышеуказанного "объединения" из Беларуси перенесен ряд крупных спортивных мероприятий. В результате действий Герасимени и Опейкина, а также иных лиц нанесен значительный имиджевый и финансовый урон, подорван престиж страны на международной арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства", - рассказали в СК.

Действия членов так называемого БФСС следователями квалифицированы по ч.3 ст.361 (призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные с использованием средств массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет) УК. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

В настоящий момент по уголовному делу проводятся неотложные следственные и процессуальные действия. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования. -0-