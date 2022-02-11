СК: всем фактам воспрепятствования праву на участие в референдуме будет дана правовая оценка

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всем фактам воспрепятствования праву на участие в референдуме будет дана правовая оценка. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Следственный комитет обращает внимание, что участию в любых провокациях, связанных с воспрепятствованием осуществлению гражданами Беларуси своих избирательных прав, участию в референдуме и голосованию будет дана правовая оценка. Любое насилие, угрозы, обман повлекут уголовную ответственность", - рассказали в СК.

В ведомстве подчеркнули: все подстрекатели к совершению антигосударственных действий, их активные пособники будут установлены.

"Не поддавайтесь воздействию деструктивных ресурсов. Не полагайтесь на анонимность и мнимую безнаказанность, как правило, это приводит к серьезным последствиям", - добавили в СК.-0-

Возбуждены дела по фактам воспрепятствования праву на участие в референдуме