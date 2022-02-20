СК: задержаны порядка 10 координаторов и исполнителей срыва референдума в Беларуси

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны порядка 10 координаторов и исполнителей срыва референдума в Беларуси. Об этом заявил в эфире ОНТ начальник отдела информации и связи с общественностью Центрального аппарата Следственного комитета Сергей Кабакович, сообщает БЕЛТА.
"В Следственный комитет из Комитета государственной безопасности поступили материалы по факту совершения группой лиц экстремистских действий, выразившихся в попытке оказать незаконное воздействие на членов избирательных комиссий", - рассказал Сергей Кабакович.
По его словам, материалам дана правовая оценка. "Возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержаны порядка 10 координаторов и исполнителей из различных регионов страны. Расследование уголовного дела продолжается", - отметил начальник отдела.
Как сообщалось, Комитет государственной безопасности Беларуси раскрыл группы, которые под руководством иностранных кураторов планировали срыв конституционного референдума. Люди, которые получали указания из-за рубежа, призывали портить бюллетени, запугивать членов избирательных комиссий и угрожать им. В письмах, которые они отправляли от имени милиционеров и судей, - прямые угрозы и указание на то, что известны их адреса. Кураторы из-за границы установлены, координаторы и рядовые исполнители в Беларуси задержаны.-0-