Скандальное поведение некоторых наблюдателей на участках идет вразрез с принципами ОБСЕ - эксперт

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скандальное поведение некоторых наблюдателей на участках идет вразрез с принципами ОБСЕ. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал политический обозреватель Андрей Кривошеев.

Поведение некоторых национальных наблюдателей на избирательных участках вызывает вопросы. По мнению политического обозревателя, им было бы неплохо ознакомиться с основными принципами их работы. Они подробно расписаны в инструкциях ОБСЕ, например. В них прямо говорится о необходимости нейтрального отношения ко всем участникам избирательного процесса, невмешательстве в нормальную работу избирательных комиссий. В скандальных случаях, которые имели место на некоторых избирательных участках, поведение наблюдателей шло в разрез с этими подходами.

Провокации наблюдателей, попытки создать скандал на выборах и перевести демократический процесс в процесс уличный взаимосвязаны. "Все эти акции, попытки взбудоражить людей, запредельно политизировать общество в целом и молодежь в частности приурочены не к парламентской, а к грядущей президентской кампании. Просто сейчас организаторы этих каналов, как опытные кукловоды, дергают за все ниточки, чтобы проверить, какой из них работает более эффективно, куда нужно направить максимальное количество энергии, финансирования, ресурсов", - считает эксперт.

Сначала была попытка использовать польского блогера. "Этот опыт, по всей видимости, был признан неудовлетворительным. Пошел в ход самый иезуитский способ - давление на членов избирательных комиссий в расчете на то, что они должны поддаться, испугаться таких провокаций", - отметил политический обозреватель. Он обратил внимание, что во время теледебатов некоторые кандидаты и их доверенные лица позволяли себе откровенное запугивание членов участковых избирательных комиссий. "Их обвиняли в том, что они фальсифицируют выборы. Получается, все 60 с лишним тысяч человек, среди которых учителя, врачи, другие достойные люди, якобы совершают тяжелое уголовное преступление", - сказал Андрей Кривошеев.

"Если бы после первых таких публичных заявлений, которые Белтелерадиокомпания не цензурировала, последовал бы десяток исков, то, думаю, и этот способ влияния на общественность был бы признан неэффективным. Если бы эти люди получили штрафы, возместили ущерб деловой репутации, то желания у остальных так называемых активистов поубавилось. Однако этого не последовало. Наверное, те, кто участвовал в организации выборов, посчитали, что не надо нагнетать обстановку", - предположил эксперт.

Между тем в Могилеве дело дошло до прямого запугивания председателя одной из участковых комиссий. В ее доме расклеили листовки с домашним адресом и кличем призвать председателя к ответственности. "Это уголовная статья. Причем не только в Беларуси, но и в большинстве демократичных развитых стран мира", - отметил Андрей Кривошеев. В качестве примера он привел США, где подобные попытки наблюдателей (которые на деле вовсе никакие не наблюдатели, а вредители и провокаторы) жестко пресекаются.-0-