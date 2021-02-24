Скандинавский комфорт - от 2600 рублей за метр. Выбирайте квартиры в новостройках "Осло" и "Стокгольм" в Minsk World

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Скандинавские страны из года в год занимают лидирующие строчки списка самых счастливых стран мира. Секрет кроется в сохранении баланса между всеми сферами жизни, будь то работа, развлечения или семья.

Чтобы жители многофункционального комплекса Minsk World могли прочувствовать на себе эту удивительную философию, архитекторы создали дома "Стокгольм" и "Осло" в северноевропейском квартале. Застройщик планирует сдать их во второй половине 2021 года.

Квартал "Северная Европа" сочетает в себе комфорт городской жизни и экологичность загородной. Вся инфраструктура комплекса, в том числе детская и взрослая поликлиники, будет в пешей доступности, внутри квартала запроектирован детский сад, игровые и спортивные площадки, зоны отдыха и выгула домашних животных. Здесь будет много деревьев, кустарников и цветов, а через дорогу – шикарный парк – "зеленое" сердце проекта.

Парк запроектирован в самом центре комплекса

Квартал "Северная Европа" - отличный вариант в плане расположения. Одна из его границ – улица Кижеватова – важная магистраль столицы. Отсюда удобно добираться в центр и к Минской кольцевой дороге. В нескольких минутах ходьбы находится метро и остановки наземного транспорта.

Дома "Осло" и "Стокгольм" расположены в разных частях квартала, но они схожи по техническим и качественным характеристикам. Каждый квадратный метр здесь создавался с заботой о клиентах. Именно поэтому все квартиры со свободной планировкой, а окна – панорамные, есть остекленные лоджии и террасы с защитными козырьками. Так в квартиру попадет больше естественного света, а любое дизайнерское решение будет выглядеть оригинально. В качестве бонуса застройщик предлагает первичную бесплатную консультацию дизайнеров.

Так квартал выглядит с высоты птичьего полета

Minsk World энергично застраивается и совсем скоро здесь будет все, что нужно для активной и комфортной жизни в мегаполисе. Сердцем комплекса станет Международный финансовый центр и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall. Здесь появятся сотни рабочих мест и возможностей развивать собственное дело.

В квартале "Северная Европа" можно подобрать квартиру и в других домах – "Таллин", "Вильнюс", "Глазго", "Хельсинки" и "Копенгаген". Наши менеджеры помогут найти самый лучший вариант в зависимости от ваших предпочтений.

Обращайтесь в офисы продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры есть в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Если вы сами захотите стать частью нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by.

Minsk World – лучшая инвестиция в надежное будущее.

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