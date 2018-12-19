19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скауты доставят Вифлеемский огонь в парафии Беларуси. Такая информация размещена на сайте Римско-католической церкви, сообщает БЕЛТА.

Огонь, зажженный от негасимой лампады в базилике Рождества Христова в Вифлееме, 21 декабря будет доставлен на белорусско-польскую границу. С 21 по 23 декабря католические скауты передадут лампады с Вифлеемским огнем в костелы Беларуси.

Так, 21 декабря он будет торжественно доставлен в кафедральный костел Святого Франциска Ксаверия в Гродно. В Минск в архикафедральный собор Святого Имени Пресвятой Девы Марии Вифлеемский огонь прибудет 22 декабря. Эстафета Вифлеемского огня по епархиям Беларуси будет проходить до 23 декабря.

Ежегодно акция передачи Вифлеемского огня объединяет множество людей в разных странах Европы и Северной Америки. Пламя, которое символизирует рождение Спасителя, а также покой, надежду и единство, зажигается в базилике Рождества Христова в Вифлееме, а потом доставляется в Вену (Австрия) и передается через скаутскую эстафету в различные страны Северной Европы и Америки.

Первая акция распространения Вифлеемского огня проводилась в 1986 году. Тогда представители английской телерадиокомпании впервые доставили зажженную в Вифлееме лампаду, чтобы поддержать больных и одиноких людей накануне праздника Рождества. Акцию переняли австрийские скауты, благодаря их инициативе она стала международной.

На официальном уровне акцию поддержали руководители практически всех христианских общин Европы. В свое время эстафету благословили Иоанн Павел II и Бенедикт ХVI. В 1996 году пламя Вифлеемского огня было передано в 22 страны Европы, среди которых была и Беларусь.-0-

Фото Римско-католической церкви