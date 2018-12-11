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Сказки оживают в "Евроопт"! 10 декабря в Минске презентовали книгу "Алиса в Зазеркалье" с оживающими иллюстрациями

Общество 11.12.2018 | 08:51
С 10 декабря по 6 января Алиса приглашает всех покупателей "Евроопт" в волшебный мир Зазеркалья
С 10 декабря по 6 января Алиса приглашает всех покупателей "Евроопт" в волшебный мир Зазеркалья

Летом книжные полки тысяч белорусов пополнились необычным изданием книги "Алиса в Стране Чудес" английского писателя Льюиса Кэрролла. Любимая сказка почти в буквальном смысле слова получила новую жизнь благодаря оживающим иллюстрациям художницы Евгении Гапчинской. Посмотреть "мультик" на страницах книги можно было с помощью бесплатного мобильного приложения WONDERLAND-AR.

Книга настолько понравилась покупателям гипермаркетов "Евроопт" и онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" по всей стране, что ее продажи превзошли все ожидания организаторов акции. Покупатели "Евроопт" приобретали волшебную книгу и для себя, и даже для друзей и родственников, проживающих за рубежом. А социальные сети пестрили фото и видео, демонстрирующими завораживающие возможности книжки с дополненной реальностью.

И вот, Алиса из сказок Льюиса Кэрролла вернулась в "Евроопт" и приглашает всех маленьких и взрослых покупателей на этот раз в волшебный мир Зазеркалья.

Что ожидает Алису в Зазеркалье? Покупатели «Евроопт» могут приобрести книгу по специальной цене с 10 декабря по 6 января
Что ожидает Алису в Зазеркалье? Покупатели «Евроопт» могут приобрести книгу по специальной цене с 10 декабря по 6 января

С 10 декабря по 6 января абсолютно во всех магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", включая расположенные в сельской местности, а также в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" в продаже доступна книга Льюиса Кэрролла "Алиса в Зазеркалье" с оживающими иллюстрациями художницы Евгении Гапчинской.

10 декабря, в день старта акции "Сказки оживают в "Евроопт", в Гобеленовом зале Республиканского дворца культуры профсоюзов была презентована книга "Алиса в Зазеркалье" Льюиса Кэрролла. Вторая книжка с приключениями Алисы содержит уже в два раза больше живых картинок!

Книга с дополненной реальностью не может не увлечь! "Алиса в Зазеркалье" содержит в два раза больше оживающих картинок
Книга с дополненной реальностью не может не увлечь! "Алиса в Зазеркалье" содержит в два раза больше оживающих картинок

Первыми оценить возможности волшебной книги были приглашены известные белорусские блогеры, активные родители и их дети, а также воспитанники детских шахматных школ Минска. Напомним, мир Зазеркалья, куда попала сказочная Алиса, представляет собой большую шахматную доску, где живут всевозможные белые и черные шахматные фигуры: от королей до пешек.

На презентацию акции "Сказки оживают в "Евроопт" были приглашены блогеры, активные родители и воспитанники минских шахматных школ
На презентацию акции "Сказки оживают в "Евроопт" были приглашены блогеры, активные родители и воспитанники минских шахматных школ

В самом начале презентации гости насладились театрализованной хореографической постановкой с участием белой и черной шахматных королев, пешек и, конечно же, Алисы. После этого приглашенным была продемонстрирована видеоинструкция о возможностях книги "Алиса в Зазеркалье".

Сказка ожила! Гостям презентации было представлено хореографическое шоу по мотивам сказки "Алиса в Зазеркалье"
Сказка ожила! Гостям презентации было представлено хореографическое шоу по мотивам сказки "Алиса в Зазеркалье"

Не обошлось и без специальных гостей! Презентацию акции "Сказки оживают в "Евроопт" посетила женский международный гроссмейстер, чемпионка Беларуси по шахматам 2015 года, многократная участница Всемирной шахматной Олимпиады и Европейских шахматных первенств Ланита Стецко.

Гроссмейстер Ланита Стецко провела сеанс одновременной игры с десятью юными шахматистами
Гроссмейстер Ланита Стецко провела сеанс одновременной игры с десятью юными шахматистами

В завершении презентации спортсменка провела сеанс одновременной игры в шахматы с воспитанниками минских шахматных школ.

Малыши нисколько не волновались, хотя играть им сегодня предстояло с чемпионкой страны по шахматам!
Малыши нисколько не волновались, хотя играть им сегодня предстояло с чемпионкой страны по шахматам!

– Я играю в шахматы уже много лет, около 20. Начала заниматься с шести лет. Поучаствовала во многих шахматных олимпиадах. Например, на последней олимпиаде наша женская команда в своей подгруппе заняла второе место, а в предыдущей – первое. Сеансы одновременной игры – это когда гроссмейстер одновременно играет сразу с несколькими участниками. Сегодня в соревновании участвовали 10 детей. Думаю, для них это было важное мероприятие. Я помню себя в детстве, мне тоже было очень интересно сыграть с гроссмейстером – ведь это очень редко удается, ведь в обычных турнирах, тем более в детских, они не играют. Для юных шахматистов очень важно заниматься и развиваться – не только в шахматном плане. Важна скорость мышления, обязательно читать книжки и развивать логику. Сегодня все участники были очень маленькие. Мне очень приятно, что все детки были увлечены игрой, никто не отвлекался. Будем надеяться, что из всех вырастут прекрасные шахматисты. Хочу отметить, что были отдельные партии, которые складывались не так просто, – поделилась Ланита Стецко.

Ланита Стецко: "Надеюсь, что из ребят, с которыми мне сегодня довелось сыграть, вырастут прекрасные шахматисты".
Ланита Стецко: "Надеюсь, что из ребят, с которыми мне сегодня довелось сыграть, вырастут прекрасные шахматисты".

Гроссмейстер Ланита Стецко подписала книги юным шахматистам. Молодым спортсменам есть, к чему стремиться!
Гроссмейстер Ланита Стецко подписала книги юным шахматистам. Молодым спортсменам есть, к чему стремиться!

И пусть реальная игра в шахматы – с настоящей доской, фигурами и весьма замысловатой логикой – привычное дело для юных спортсменов, книга "Алиса в Зазеркалье" с оживающими иллюстрациями не могла не впечатлить ребят!

Антон Зеленин уже два года занимается шахматами. Сегодня ему удалось поиграть с гроссмейстером!
Антон Зеленин уже два года занимается шахматами. Сегодня ему удалось поиграть с гроссмейстером!

Марина Зеленина пришла на мероприятие вместе с сыном Антоном:

– Антон занимается шахматами уже два года, с шести лет. Я считаю, это очень полезная игра. Она развивает ум, обучает логике, математике. В общем, дает все необходимое для общего развития. И Антону сегодня играть очень понравилось. Не каждый день выпадает возможность посоревноваться с гроссмейстером!

Мирон Соболь профессионально играет в шахматы совсем недавно, но уже успешно обыгрывает взрослых!
Мирон Соболь профессионально играет в шахматы совсем недавно, но уже успешно обыгрывает взрослых!

Еще одни гости сегодняшнего праздника – Антон Соболь и его сын Мирон:

– Буквально на днях сыну исполнилось 7 лет. В шахматы он играет с пяти, его научил играть дедушка. А профессионально заниматься шахматами Мирон начал буквально два месяца назад. Знаете, видно, что он сильно мотивирован и ему это по душе. Он старается, его успехи меня очень радуют. Видно, что у него есть потребность играть, он старается и меня к игре привлекать. Раньше мне легко это давалось, а сейчас над ходами приходится задумываться.

Семилетняя шахматистка Мариам Зере – еще одна участница одновременной игры с гроссмейстером
Семилетняя шахматистка Мариам Зере – еще одна участница одновременной игры с гроссмейстером

– Мне семь лет. Я играю в шахматы третий год, сейчас занимаюсь в шахматной школе и мне очень нравится. Мне понравилось играть сегодня, мне никто не подсказывал, я играла сама. В мире Алисы я бы хотела со всеми познакомиться и пообщаться. Но играть было бы тяжело. Там очень большие фигуры, их было бы сложно передвигать, – рассказала еще одна участница сегодняшнего турнира, Мариам Зере.

"Евроопт" всегда старается идти навстречу мечтам своих маленьких друзей и их родителей и не перестает удивлять. Книга с дополненной реальностью дает прекрасную возможность объединиться взрослым и малышам за чтением и при этом использовать обожаемые детьми гаджеты. К тому же мы надеемся, что придадим импульс интереса к игре в шахматы: в 2022 году наша страна готовится принять шахматную Олимпиаду", – подчеркнул руководитель пресс-службы сети "Евроопт" Егор Хрусталев.

Егор Хрусталев: "Книга с дополненной реальностью дает прекрасную возможность объединиться взрослым и малышам за чтением"
Егор Хрусталев: "Книга с дополненной реальностью дает прекрасную возможность объединиться взрослым и малышам за чтением"

Кстати, уже на этой неделе и до конца декабря Алиса посетит все областные центры Беларуси, где маленьких шахматистов будет ожидать встреча со сказочными героями и шахматные мастер-классы от именитых белорусских спортсменов.

Мероприятия состоятся в гипермаркетах "Евроопт" по адресам:

12 декабря, г. Брест, Варшавское шоссе, 11;

14 декабря г. Могилев, ул. Гагарина, 79;

17 декабря, г. Гомель, ул. Хатаевича, 9;

19 декабря, г. Витебск, пр-т Московский, 130-1;

21 декабря г. Гродно, ул. Дубко, 17.

Начало мастер классов в 15:00.

Акция "Сказки оживают в "Евроопт" проходит с 10 декабря по 6 января. Чтобы приобрести книгу "Алиса в Зазеркалье" по специальной цене 5,99 рубля, достаточно собрать 5 фишек, которые выдаются за каждые 10 рублей в чеке с применением дисконтной карты "Е-плюс" (за вычетом стоимости алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива и табачных изделий) при покупке в любом магазине "Евроопт" или "Бруснiчка", включая расположенные в сельской местности.

Для того, чтобы приобрести книгу по специальной цене достаточно собрать пять фишек
Для того, чтобы приобрести книгу по специальной цене достаточно собрать пять фишек

Покупателям онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" издание со скидкой предлагается к приобретению за единовременную покупку от 50 рублей.

Кроме того, книгу "Алиса в Зазеркалье" с оживающими иллюстрациями можно приобрести в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка" или заказать онлайн за 19,99 рубля – такова цена издания без специальной скидки.

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