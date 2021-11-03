СКИДКА на готовые дома и коммерческую недвижимость в Minsk World! До 200 евро за м²! Осталось 2 дня!

Мечтаете найти свою идеальную недвижимость? Обратите внимание на многофункциональный комплекс Minsk World!

Развитая инфраструктура, транспортная доступность и выгодные цены – это все характеристики престижного комплекса Minsk World! Здесь вы можете не только приобрести недвижимость для себя и своих близких, но и выгодно вложить деньги! У каждого клиента – миллион возможностей и лучшие условия покупки!

Сейчас в Minsk World действует СУПЕРАКЦИЯ! СКИДКА на определенные апартаменты в ГОТОВЫХ ДОМАХ составит до 200 евро за м² эквивалентно сумме в белорусских рублях! Торопитесь! Осталось всего 2 дня на исполнение вашей мечты!

В акции участвуют определенные апартаменты в уже ГОТОВЫХ ДОМАХ "Твист", "Танго", "Марина 3", "Касабланка", "Квебек", "Ванкувер", "Нью-Дели", "Джакарта", "Гонконг", "Рио-де-Жанейро", "Сочи", "Сидней Люкс".

Также АКЦИЯ распространяется на КОМЕРЧИСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ с террасами на втором этаже в новостройках "Таити", "Гавайи" и "Бора-Бора". Это СТРОЯЩИЕСЯ объекты, поэтому цены очень привлекательные и есть возможность воспользоваться дополнительными скидками!

Только представьте, как красиво открыть ресторан или салон красоты с видом на Международный финансовый центр или шикарные городские пейзажи! В таком месте обязательно будет много клиентов!

Обращайтесь к нашим специалистам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719. А лучше приходите в наши офисы продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.

Предложение доступно не только столичным жителям, но и клиентам из регионов! Наши специалисты в 50 городах страны с удовольствием ответят на ваши вопросы, помогут выбрать недвижимость и заключить договор.

Почему вам понравится многофункциональный комплекс Minsk World? Все, что необходимо для комфортной жизни – В 15-ТИ МИНУТАХ ХОДЬБЫ!

1. Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним

Так будут выглядеть пять башен МФЦ

Деловой квартал МФЦ с высоты птичьего полета

2. Детские сады и школы

Детский сад рядом с кварталом "Эмиратс"

3. Детская и взрослая поликлиники

4. Кафе и рестораны

5. Магазины и аптеки

6. Шикарный парк с фонтанами и зонами отдыха

Зеленым сердцем комплекса станет шикарный парк

Здесь будут зоны отдыха и спортивные площадки

7. Парковки и паркинг

Паркинг на улице Германовская, 7 уже работает

8. Станции метро "Ковальская Слобода" (уже работает) и "Аэродромная" (еще строится)

9. Улицы Аэродромная и Кижеватова, по которым можно быстро добраться в центр и в сторону МКАДа

10. Остановки наземного транспорта по периметру каждого квартала

11. Музей в здании бывшего Национального аэропорта

12. Спортивные и детские площадки

Детская площадка рядом с домом "Ванкувер" в квартале "Северная Америка"

13. Велосипедные дорожки

Велосипедные дорожки пройдут по всему комплексу

14. Дизайнерские лобби с зоной отдыха и санитарной комнатой в каждом доме

Входная группа дома "Рио-де-Жанейро" в квартале "Чемпионов"

Лобби дома "Ванкувер" в квартале "Северная Америка"

15. Комфортные лифты OTIS, некоторые из них – панорамные

16. Свободные планировки и панорамные окна в апартаментах

17. Коммерческие помещения на первых этажах многих домов

18. Апартаменты с террасами и отдельными входами на первых этажах некоторых домов

У каждого дома и квартала, которые участвуют в акции, есть целый список преимуществ! Выбирайте то, что подходит именно вам: "Твист", "Танго", "Марина 3", "Касабланка", "Квебек", "Ванкувер", "Нью-Дели", "Джакарта", "Гонконг", "Рио-де-Жанейро", "Сочи", "Сидней Люкс".

Чтобы стать владельцем недвижимости в многофункциональном комплексе Minsk World, обращайтесь к нашим специалистам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.

А лучше приходите в офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши специалисты работают в 50 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Поречье, Волковыск, Островец, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать недвижимость и заключить договор!

Minsk World – выгодные инвестиции в счастливое будущее!

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