Скидку при получении среднего специального образования получат прошедшие срочную военную службу

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 30 октября 2020 года №616 вносятся изменения в положение о порядке предоставления скидок со сформированной стоимости обучения студентам и учащимся, получающим среднее специальное образование, в государственных учреждениях образования и размерах этих скидок, утвержденное постановлением правительства от 26 мая 2006 года №665. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

В перечень учащихся и студентов, получающих среднее специальное образование, которым предоставляется скидка со сформированной стоимости обучения в государственных учреждениях образования, включены граждане, прошедшие срочную военную службу, имеющие рекомендации воинских частей, органов пограничной службы на обучение.

Размер скидки составит 40% от сформированной стоимости обучения. Скидка предоставляется при получении по всем предметам отметок не ниже 6 баллов, включая отметки по результатам сдачи экзаменов, дифференцированных зачетов, курсовых работ и проектов, всех видов практик, предусмотренных учебным планом, отметок по не вынесенным на экзаменационную сессию дисциплинам за учебный год. Скидки студентам и учащимся предоставляются с 2-го курса обучения с 1 сентября до окончания учебного года.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-