Сколько стоят квартиры в Минске и других городах

По каким ценам сейчас продают 1-4-комнатные квартиры в Минске и других крупных городах Беларуси, удалось узнать из статистики международного поисковика недвижимости Flatfy.by. Обзор средних расценок представлен за июнь и июль 2019 года.

С начала лета цены на квартиры в городах Беларуси заметно снизились. Эксперты международной компании "Флетфай" представили статистику средних расценок на вторичное жилье в Минске и других городах Беларуси за июнь–июль текущего года. Данные позволяют оценить, насколько подешевела недвижимость в крупных городах республики.

Почем продают квартиры в Минске

По данным аналитиков сервиса Flatfy.by , в июле купить квартиру в Минске обойдется заметно дешевле, чем в июне.

Однокомнатные варианты недвижимости на вторичном рынке столицы подешевели почти на 25%:

- июнь – 111 755 руб.;

- июль – 83 935 руб.

Покупка двухкомнатной квартиры сейчас будет тоже более выгодной, чем в начале лета. В этой категории удешевление жилья составило 23,7%. Медианные цены на 2-комнатные квартиры в Минске:

- июнь – 142 050 руб.;

- июль – 108 375 руб.

В сегменте трехкомнатного жилья средние расценки упали на 23,4%. Для сравнения представлена медианная стоимость квартиры с тремя комнатами в начале и середине лета:

- июнь – 188 285 руб.;

- июль – 144 240 руб.

Четырехкомнатная недвижимость также подешевела. Цены на просторные квартиры в Минске снизились на 23,7%. Летом их продавали по таким средним расценкам:

- июнь – 236 775 руб.;

- июль – 180 640 руб.

Для составления статистики медианных цен на жилье в столице аналитики использовали данные более 17 000 объявлений продавцов на сайте-агрегаторе Flatfy.by. Пользователи могут в любой момент самостоятельно прицениться, в какую сумму обойдется, к примеру, купить 1-комнатную квартиру в Минске без посредников. Цены в базе актуальные, поскольку информация постоянно обновляется.

Цены на вторичное жилье в Бресте

По данным статистики от компании "Флетфай", в июле медианные цены на квартиры в Бресте тоже снизились по сравнению с предыдущим месяцем. Однокомнатная недвижимость стала дешевле на 24,7%. В начале лета ее продавали в среднем по 64 700 руб., в июле стоимость упала до 48 710 руб.

Двухкомнатные варианты в Бресте снизились в цене на 24,4%: 84 940 рублей в июне против 64 175 рублей в июле. Почти на три десятка тысяч рублей подешевела недвижимость в категории трехкомнатных квартир. В первый месяц лета средняя цена составляла 108 040 руб., во второй – 80 735 руб. Снижение медианной стоимости зафиксировано на отметке 25,3%.

Четырехкомнатные квартиры в Бресте стали доступнее на 25,8%. В июне за них в среднем просили 110 420 руб., в июле – 81 930 руб.

Статистика медианных цен на вторичное жилье в Бресте составлена на основании 7 500 объявлений по продаже квартир.

Цены на жилую недвижимость в Гродно

С приходом середины лета квартиры стали доступнее и в Гродно. Средняя стоимость однокомнатной жилплощади снизилась примерно на 24%. В июне они продавались по 61 435 руб., а в июле – по 46 620 руб.

Снижение медианной цены двухкомнатных квартир за месяц составило около 25%. В начале лета за двухкомнатную жилплощадь нужно было отдать в среднем 77,9 тыс. руб. Сейчас средняя стоимость составляет 58,3 тыс. руб.

Трехкомнатная недвижимость в Гродно подешевела на 22,9%: в июне – 95 785 руб., в июле – 73 880 руб. Снижение медианной цены в категории четырехкомнатных квартир составило 25,4%. В начале лета за просторную жилплощадь просили в среднем 105 275 руб., в середине лета – 78 580 руб.

Для расчета статистики средних цен на вторичную недвижимость в Гродно использовали почти 2 000 объявлений из поисковой базы "Флетфай".

Статистика цен на квартиры в городах Беларуси от сервиса Flatfy.by: нюансы составления

Международная компания " Флетфай " публикует статистику медианных расценок на квартиры в разных городах Республики Беларусь ежемесячно. Это позволяет отследить динамику цен на недвижимость, выбрать самый выгодный период для приобретения жилья, узнать, в какую сумму в среднем обойдется купить или снять квартиру в Минске .

При составлении статистики эксперты используют почти все объявления из поисковой базы Flatfy.by по конкретному городу. В расчет не берутся только 10% предложений, в которых указана явно завышенная или заниженная цена. Исключение подобных публикаций позволяет избежать влияния спекуляций на статистические показатели.

Полностью устранить погрешность не получается, поскольку многие продавцы по бумагам занижают реальную стоимость недвижимости на 0-15%, чтобы сэкономить на уплате налога.

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