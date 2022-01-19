Скончался белорусский партийный и государственный деятель Анатолий Малофеев

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скончался советский и белорусский партийный и государственный деятель Анатолий Малофеев. Такую информацию разместила пресс-секретарь премьер-министра Александра Исаева на своей странице в Facebook, сообщает БЕЛТА.

"Правительство скорбит в связи со смертью бывшего председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолия Малофеева и выражает искренние соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении.

Родился Анатолий Малофеев 14 мая 1933 года в Гомеле. После окончания Гомельского железнодорожного училища работал слесарем на вагоноремонтных заводах Минска и Гомеля, затем служил в частях Военно-морского флота на Балтике. В 1967 году окончил Белорусский институт народного хозяйства, а в 1974-м - заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Продолжительное время Анатолий Малофеев работал в партийных комитетах Гомеля, в отделе химической и легкой промышленности ЦК КПБ, возглавлял Мозырский горком партии, Гомельский и Минский областные комитеты КПБ, был председателем Гомельского облисполкома. С 1990 по 1992 год являлся первым секретарем ЦК Компартии Беларуси.

Анатолий Александрович Малофеев избирался депутатом Верховного Совета СССР, народным депутатом СССР, был заместителем председателя Постоянной комиссии Верховного Совета Республики Беларусь по экономической политике и реформам, председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, Постоянной комиссии по международным делам и связям с СНГ, Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению.

За многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, подготовку законодательных актов и заслуги в защите государственных интересов Анатолий Александрович Малофеев награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденами Отечества II и III степеней.-0-