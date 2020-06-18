Скоропортящиеся продукты следует покупать только в магазинах с холодильным оборудованием - Минздрав

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для профилактики пищевых отравлений и острых кишечных инфекций скоропортящиеся продукты необходимо покупать только в торговых объектах, оснащенных холодильным оборудованием, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Не стоит приобретать продукты питания у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли. Особое внимание нужно уделять мясным полуфабрикатам, салатам, творогу, молоку, кондитерским изделиям (пирожным) т.п. Покупать их необходимо только в магазинах, которые оснащены холодильным оборудованием. Минздрав не рекомендует брать замороженные продукты (это относится и к мороженому) в деформированной упаковке со слипшимся содержимым. Скорее всего, они подвергались размораживанию.

В жару опасно покупать выпечку с мясной, овощной и сырной начинкой, чебуреки, хачапури, беляши, булочки с кремом, пирожные и т.д., если для их хранения не используется холодильное оборудование. При истечении срока годности продукции или малейшем подозрении, что холодильное оборудование работает неэффективно, продукт приобретать не следует.

Дома при хранении пищевых продуктов также необходимо соблюдать установленный для них температурный режим. Приготовленные блюда, предназначенные для временного хранения, нужно максимально быстро охладить и убрать в холодильник.

Важно помнить, что на упаковке молочных и кисломолочных продуктов, соков, салатов промышленного производства указан срок годности, рассчитанный при условии соблюдения целостности упаковки и условий хранения. Если вскрыть упаковку, срок годности, как правило, значительно сокращается.

Во время приготовления пищи важно соблюдать ряд простых правил: тщательно мыть руки перед готовкой и после контакта с сырой продукцией, использовать отдельные разделочные доски и ножи - для сырого и готового, тщательно промывать (с обработкой кипятком) зелень, овощи и фрукты, не готовить заблаговременно (более суток) рубленое мясо, в холодильнике стараться не помещать на одну полку готовые блюда и сырое мясо и рыбу.

Минздрав рекомендует быть осторожными с ранними овощами и бахчевыми, ведь зачастую производители, чтобы ускорить их созревание, применяют химические удобрения. Такие фрукты и овощи лучше не давать детям. При покупке продуктов питания следует уточнить у продавца наличие документов, удостоверяющих их качество и безопасность.

Кроме того, не стоит давать детям и употреблять самим некипяченое разливное молоко, сырые яйца. Для питья лучше подойдет бутилированная или кипяченая вода, для приготовления пищи - свежие, неиспорченные продукты.

Во время пребывания на отдыхе не следует употреблять воду из случайных источников для питья и бытовых целей, можно купаться только в водоемах, разрешенных для организованного отдыха, при этом стараться не заглатывать воду, важно объяснить это и детям.

При посещении зарубежных государств важно ограничить употребление продуктов, не свойственных обычному рациону.

Если чувствуете себя нездоровым (появились боли в животе, тошнота, рвота, диарея), ни в коем случае не занимайтесь приготовлением пищи для семьи и гостей, немедленно обратитесь к врачу.-0-