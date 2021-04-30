Скоростное дневное пассажирское сообщение открылось между Минском и Москвой

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония открытия дневного скоростного международного пассажирского сообщения по маршруту Минск - Москва состоялась сегодня на вокзале станции Минск-Пассажирский, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская железная дорога и ОАО "РЖД" реализуют совместный проект по организации дневного скоростного пассажирского сообщения между столицами Беларуси и России.

В ежедневное обращение назначены две пары новых скоростных международных поездов №717/722 и №721/718 Москва - Минск - Москва формирования ОАО "РЖД". В первый рейс из Минска и Москвы поезда отправились сегодня в 16.00.

Поезда №722/717 из Минска и Москвы будут отправляться в 6.20 и прибывать в Москву и Минск в 13.10. В пути следования они будут делать остановки в Орше и Смоленске.

Поезда №718/721 из Минска и Москвы будут отправляться в 16.00 и прибывать в конечные пункты назначения в 22.55. В пути следования они будут делать остановки в Орше, Смоленске и Вязьме.

"Сегодня открыт новый формат железнодорожного сообщения между Минском и Москвой. Мы очень долго ждали этого события. К сожалению, из-за пандемии мы фактически с марта прошлого года остановили железнодорожное сообщение и сегодня шаг за шагом благодаря кропотливой совместной работе министерств транспорта двух стран восстанавливаем его, - сказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. - Думаю, этот поезд будет пользоваться популярностью у наших пассажиров, тем более что сегодня, безусловно, не хватает авиационного и железнодорожного сообщения в достаточном объеме".

"Мы запускаем этот проект в преддверии 150-летия начала железнодорожного сообщения между Москвой и Брестом. Мы будем отмечать эту дату в ноябре текущего года, - сказал начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов. - Главная особенность, что данный проект дневного сообщения. То есть пассажиры приедут в пункт назначения не завтра, а сегодня. Поезд преодолеет немалое расстояние, более 700 км, в ином формате - менее чем за семь часов".

Проект направлен на развитие международных пассажирских перевозок, укрепление транспортных связей между Беларусью и Россией, повышение качества обслуживания пассажиров.

Перевозки будут осуществляться составами "Ласточка" в комплектации "Премиум" в пятивагонном исполнении. В составе поезда предусмотрено 349 мест для сидения, 12 из которых бизнес-класса. Пассажирам предложены три класса обслуживания: бизнес (специально выделенная зона в вагоне №5), эконом и базовый.

В поезде имеется возможность перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями. Для них предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.

В перечень дополнительных сервисов для пассажиров бизнес-класса входит доступ к мультимедийному порталу "Попутчик" (информационно-развлекательная система содержит видеоконтент, печатные издания, аудиокниги и музыкальные произведения), рацион гарантированного питания (холодные закуски, горячие блюда, кондитерские изделия и напитки), дорожный набор, комплект печатной продукции.

Для пассажиров вагонов №2-5 (экономкласс) также организован доступ к мультимедийному порталу "Попутчик".

В вагоне №1 (базовый класс) предусмотрена возможность проезда пассажиров с домашними животными.

Все пассажиры поезда могут дополнительно приобрести чайную продукцию и товары на всем пути следования за безналичный расчет по банковским картам международных платежных систем и наличный расчет в российских рублях.

Поезд оснащен системой климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, экологически чистыми туалетными комнатами, санитайзерами, а также информационным табло. В салоне установлены кулеры с питьевой водой, имеются розетки для зарядки мобильных устройств.-0-

Фото Андрея Покумейко