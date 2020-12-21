Скорректирован порядок выдачи нотариальными архивами справок и копий

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 21 декабря 2020
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:49 Суд вынес приговор сотруднику РУП "Белтелеком" по делу о коррупции Происшествия
21:33 Страны СНГ намерены активизировать сотрудничество в области физкультуры и спорта Общество
21:20 Великобритания немедленно сообщила ВОЗ о новой разновидности коронавируса - Джонсон В мире
21:05 Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Фиджи В мире
20:49 Дни открытых дверей пройдут на журфаке БГУ в онлайн-формате Общество
20:30 Турбогенератор первого энергоблока БелАЭС подключен к энергосистеме Общество
20:20 Скорректирован порядок выдачи нотариальными архивами справок и копий Общество
20:08 Израиль с 23 декабря закрывает въезд для иностранцев и вводит спецкарантин для граждан В мире
19:50 Мошенник представился американским солдатом и выманил у борисовчанки более $20 тыс. Происшествия
19:33 Более 1 тыс. студентов БГМУ наградят за помощь врачам и медсестрам в борьбе с COVID-19 Общество
19:21 Сборная Университета гражданской защиты МЧС стала победителем турнира по гиревому марафону Общество
19:15 В Минске пешеход попал под колеса автомобиля Происшествия
19:13 Кочанова: инициативы Молодежного парламента полезны для страны и общества Общество
18:57 В Минске на пл.Богушевича затруднено движение Регионы
18:50 В Беларуси в ближайшее время завершат газификацию всех поселков Общество
18:44 Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу выборов депутатов Казахстана Общество
18:40 Полонез, венский вальс и полька - в Могилеве прошел кадетский бал Регионы
18:30 На БЖД стартовала акция "Дети и безопасность" Общество
18:15 Первый форум инвалидов-колясочников проходит в Минске 21-24 декабря Регионы
18:14 Ввод жилья в Беларуси в январе-ноябре увеличился на 8,3% Экономика
18:13 Уголовное дело возбуждено в отношении членов КС по факту создания экстремистского формирования Происшествия
18:12 Беларусь получит первый транш российского кредита в размере $0,5 млрд до конца года Экономика
18:07 Караник награжден орденом Отечества ІІІ степени, Пиневич - орденом Почета Президент
18:01 БУТБ рассчитывает в 2021 году начать торги для экспорта пиломатериалов в Египет Экономика
17:56 Около 30 тыс. объектов станут полностью доступными для инвалидов к 2025 году Общество
17:51 Минимальную зарплату в Беларуси планируют поднять в 2021 году до Br400 Экономика
17:48 В Гродно очевидец помог задержать пьяного водителя Происшествия
17:42 Первую в Беларуси цифровую подстанцию 330 кВ введут в 2021 году Экономика
17:35 Строительство трудовых мастерских при Лепельском ТЦСОН завершится в 2021 году Регионы
17:32 Профсоюзы намерены подать обращения в международные инстанции против действий Евросоюза Общество
Все новости
Все новости
Общество
21 декабря 2020, 20:20

Скорректирован порядок выдачи нотариальными архивами справок и копий

Фото из архива
Фото из архива

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скорректирован порядок выдачи нотариальными архивами справок и копий. Это предусмотрено постановлением Совмина №727 от 16 декабря 2020 года "О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 29 июня 2020 года №33-3 "Об изменении законов по вопросам нотариальной деятельности", сообщили БЕЛТА в Министерстве юстиции.

Постановлением, в частности, утверждено положение о порядке выдачи нотариальными архивами архивной справки, архивной копии, архивной выписки.

"С 3 января 2021 года выдача архивной справки, архивной копии, архивной выписки будет осуществляться в порядке, установленном законодательством об административных процедурах, в связи с чем внесены изменения в единый перечень административных процедур, осуществляемых госорганами и иными организациями в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей", - отметили в Минюсте.

Для получения указанных справок, копий и выписок человек должен во время личного приема в нотариальном архиве подать необходимые документы. Если от имени заинтересованного лица, являющегося гражданином, действует его представитель по доверенности, то такая доверенность должна быть нотариально удостоверена.

Постановлением №727 определен перечень документов, на основании которых нотариусом устанавливается в отношении должника или взыскателя по исполнительной надписи факт правопреемства, изменения наименования юрлица, изменения фамилии, собственного имени и (или) отчества физлица, в том числе индивидуального предпринимателя.

Внесены изменения в постановление Совмина №1145 от 27 декабря 2013 года. Утверждены нотариальные тарифы за совершение новых нотариальных действий, в том числе за удостоверение заявления участника ООО (ОДО) о выходе из общества. Установлено, что за совершение отдельных видов нотариальных действий дети-инвалиды в возрасте до 18 лет освобождаются от уплаты 50% от установленного нотариального тарифа. Кроме того, скорректированы действующие размеры нотариальных тарифов с учетом практики применения.

Внесены изменения в перечень документов, по которым взыскание производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей, утвержденный постановлением Совета Министров №1737 от 28 декабря 2006 года.

Постановление №727 вступает в силу с 3 января 2021 года.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
законодательство
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото cis.minsk.by Страны СНГ намерены активизировать сотрудничество в области физкультуры и спорта
Фото из архива Дни открытых дверей пройдут на журфаке БГУ в онлайн-формате
Фото из архива Турбогенератор первого энергоблока БелАЭС подключен к энергосистеме
Фото БГМУ Более 1 тыс. студентов БГМУ наградят за помощь врачам и медсестрам в борьбе с COVID-19
Фото МЧС Сборная Университета гражданской защиты МЧС стала победителем турнира по гиревому марафону
Наталья Кочанова Кочанова: инициативы Молодежного парламента полезны для страны и общества
Главное
Александр Лукашенко Главный по таможне, новые лица в министерствах и местной вертикали - кадровый день у Лукашенко
Лукашенко: в Беларуси необходимо сохранить межрелигиозный и межконфессиональный мир
Кочанова: инициативы Молодежного парламента полезны для страны и общества
Акция! Акция! Акция! Квартиры от 2 000 рублей за метр! Рассрочка до 100 месяцев!
Топ-новости
Лукашенко согласовал назначения в местной вертикали власти
Вакцинация белорусов от коронавируса начнется в январе
Четыре самые крупные конфессии Беларуси подписали обращение о мире
Программу по увеличению потребления населением электроэнергии планируется принять в 2021 году
Минимальную зарплату в Беларуси планируют поднять в 2021 году до Br400
Андрейченко: попытки расшатать общественно-политическую ситуацию в Беларуси направлены против СГ
Первый форум инвалидов-колясочников проходит в Минске 21-24 декабря
В Беларуси к концу недели похолодает
Китай твердо поддерживает усилия Беларуси по обеспечению национальной независимости - МИД КНР
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1893 пациента с COVID-19, выписаны 1295
Профсоюзы намерены подать обращения в международные инстанции против действий Евросоюза
Призывная кампания в Беларуси продлена в связи с эпидобстановкой - Минобороны
Показатели экономики, ввод жилья, выполнение заявок в 115 - Кухарев дал поручения
ГАИ призывает водителей быть внимательнее при плохой видимости
Беларусь выступает за консолидацию международных усилий в борьбе с контрафактом
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.