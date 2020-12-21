21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скорректирован порядок выдачи нотариальными архивами справок и копий. Это предусмотрено постановлением Совмина №727 от 16 декабря 2020 года "О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 29 июня 2020 года №33-3 "Об изменении законов по вопросам нотариальной деятельности", сообщили БЕЛТА в Министерстве юстиции.

Постановлением, в частности, утверждено положение о порядке выдачи нотариальными архивами архивной справки, архивной копии, архивной выписки.

"С 3 января 2021 года выдача архивной справки, архивной копии, архивной выписки будет осуществляться в порядке, установленном законодательством об административных процедурах, в связи с чем внесены изменения в единый перечень административных процедур, осуществляемых госорганами и иными организациями в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей", - отметили в Минюсте.

Для получения указанных справок, копий и выписок человек должен во время личного приема в нотариальном архиве подать необходимые документы. Если от имени заинтересованного лица, являющегося гражданином, действует его представитель по доверенности, то такая доверенность должна быть нотариально удостоверена.

Постановлением №727 определен перечень документов, на основании которых нотариусом устанавливается в отношении должника или взыскателя по исполнительной надписи факт правопреемства, изменения наименования юрлица, изменения фамилии, собственного имени и (или) отчества физлица, в том числе индивидуального предпринимателя.

Внесены изменения в постановление Совмина №1145 от 27 декабря 2013 года. Утверждены нотариальные тарифы за совершение новых нотариальных действий, в том числе за удостоверение заявления участника ООО (ОДО) о выходе из общества. Установлено, что за совершение отдельных видов нотариальных действий дети-инвалиды в возрасте до 18 лет освобождаются от уплаты 50% от установленного нотариального тарифа. Кроме того, скорректированы действующие размеры нотариальных тарифов с учетом практики применения.

Внесены изменения в перечень документов, по которым взыскание производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей, утвержденный постановлением Совета Министров №1737 от 28 декабря 2006 года.

Постановление №727 вступает в силу с 3 января 2021 года.-0-