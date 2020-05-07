Сквер к 75-летию Великой Победы и памятный знак открыты в Острошицком Городке

7 мая, Минский район /Корр. БЕЛТА/. В Острошицком Городке сегодня состоялось открытие памятного знака и сквера к 75-летию Великой Победы и в память о каждом третьем белорусе, погибшем в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Идея создания такого символичного сквера принадлежит Президенту Беларуси. "Язык растений позволяет воплотить в жизнь любую концепцию. Здесь замысел читается ясно: березы плакучие - символ скорби живых о погибших, черные сосны олицетворяют ушедших людей, - пояснила автор концепции директор компании "Фаст Грин" Ольга Гостило. - Растения наши, белорусские, всего высажено порядка 80 деревьев и кустарников. Жители агрогородка смогут наслаждаться в этом сквере тишиной и вспомнить о погибших воинах, мирных жителях".

Всего получилось 12 композиций: в каждой по две березы и одна сосна - в память о каждом третьем погибшем белорусе.

Также на территории сквера высажена липовая аллея из 30 деревьев. В центре на круглой площадке установлен камень с мемориальной табличкой, свидетельствующей, что сквер заложен в год 75-летия Победы и в память о погибших.

Как признался председатель Минской областной организации ветеранов Казимир Чарапковский, радостно, что и сегодня появляются такие памятные места, где можно наслаждаться мирным небом над головой, осознавая цену этого. "Главная миссия живущих поколений - не дать стереть правду о войне, передавать дальше - детям, внукам", - считает он. Организацией для этого тоже многое делается: в этом году издана книга о ныне живущих ветеранах войны из Минской области с их воспоминаниями. Уже 100 экземпляров отпечатано, книги в этом году вручаются к 9 Мая и еще будут вручаться потом. Также проводится конкурс стихов, песен и других творческих работ "Победители глазами внуков и правнуков". По возможности снимаются видеофильмы, в которых участники тех событий рассказывают о войне. "Самое сложное - разговорить ветеранов. Многие из них не хотят вспоминать детали", - поделился Казимир Чарапковский.

Также он отметил заботу и внимание, которые уделяются сегодня ветеранам в регионе. Все они прошли медицинское обследование, решены их бытовые вопросы. Эпидситуация внесла коррективы, но героев предстоящего праздника активно обзванивают, посещают на дому, поздравляют, вручают им юбилейные медали, памятные подарки. Выплачено материальное поощрение по категориям. "Никто не забыт. В Борисове уже начались поздравления на дому с участием оркестра, который исполняет военные песни, - это неизгладимые впечатления для ветеранов. Они так и говорят: "Нам много не надо: самое главное - поговорить, не быть забытыми", - добавил председатель областной организации.

У перекрестка дорог в Острошицком Городке установлен танк Т-34. На мраморных плитах памятника высечены слова: "Воинам 100-й ордена Ленина и 161-й стрелковых дивизий 2-го стрелкового корпуса, стоявшим насмерть на этом рубеже в суровые дни июня 1941 года. Вечная слава героям!" и "Танкистам 5-й гвардейской танковой армии, преодолевшим 2 июля 1944 года более 60 км и проявившим мужество и отвагу в боях против немецко-фашистских захватчиков на ближних подступах к Минску. Вечная слава героям!". Буквально через четыре дня после нападения гитлеровцев на СССР Острошицкий Городок стал местом ожесточенных боев. Здесь проходила одна из оборонительных линий белорусской столицы - северо-западная. Три дня красноармейцы 100-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Руссиянова удерживали в окрестностях Минска свои позиции, ведя тяжелые бои с захватчиками. Уничтожив около сотни танков противника, они нанесли сильный контрудар, заставив врага отступить.

Деревня Острошицкий Городок награждена вымпелом "За мужнасць і стойкасць у гады Вялікай Айчыннай вайны". Это признание героизма воинов Красной армии, партизан, подпольщиков, сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками, и всех жителей деревни, которые помогали громить врага в годы Великой Отечественной войны.-0-