Скворцов: межчеловеческие связи помогают формированию атмосферы доверия между Беларусью и Израилем

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное прошлое белорусского и еврейского народов, многочисленные нити межчеловеческих связей являются важным фактором формирования атмосферы доверия и взаимопонимания в двусторонних отношениях Беларуси и Израиля. Такое мнение высказал сегодня посол Беларуси в Израиле Владимир Скворцов, выступая на открытии конференции по случаю 66-й годовщины со дня смерти первого президента Израиля Хаима Вейцмана (ученого-химика, уроженца белорусского Мотоля), сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусской дипломатической миссии.

Владимир Скворцов акцентировал внимание на тесном переплетении судеб белорусов и евреев на протяжении многовековой истории их совместного проживания на белорусской земле.

Говоря о белорусском периоде жизни Хаима Вейцмана, который окончил Пинское реальное училище, Владимир Скворцов подчеркнул значение этих лет для определения дальнейших направлений профессиональной и общественной деятельности выдающегося земляка. Он также напомнил, что помимо Хаима Вейцмана среди руководителей Государства Израиль был целый ряд известных выходцев из Беларуси.

Представители Тель-Авивского университета и научного фонда Х.Вейцмана во время конференции подчеркнули заслуги знаменитого уроженца Беларуси в качестве ученого-химика, участвовавшего в создании искусственной резины, бездымного пороха и высокооктанового топлива. Было также отмечено, что Хаим Вейцман проявил себя в качестве видного государственного деятеля на этапе основания Государства Израиль.

В мероприятии, прошедшем в Тель-Авивском университете, приняли участие руководители этого вуза, родственники Хаима Вейцмана, израильские школьники и студенты.-0-