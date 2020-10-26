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26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слабый туман и преимущественно без осадков будет в Беларуси 27 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах - слабый туман. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов тепла, днем - 11-17 градусов выше нуля.-0-