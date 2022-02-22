Следователи рассказали, как в 2020-м готовились информационные вбросы и фейки

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деструктивные действия в августе 2020 года происходили не спонтанно, а под управлением. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ начальник отдела следственного управления УСК по Минску Руслан Борисенко, сообщает БЕЛТА.

В телеэфире рассказали, что белорусские следователи детально и скрупулезно задокументировали деятельность одного из экстремистских ресурсов: от момента зарождения до настоящего времени. Оказалось, что это иностранная организация с постоянными и разовыми работниками, занятыми исключительно деструктивной деятельностью. Минимум за неделю до вывода людей на улицу они четко прописывали: как, что и где именно пройдет.

"Они вступают в сговор. Распределяют роли: кто, что будет освещать. На кого информационно давить. Все, что происходило, это не спонтанно, а под управлением. Работа, направленная на одну конкретную цель", - сказал Руслан Борисенко.

Коллективный вымысел - и скоординированный вброс в медиа-поле, отметили в эфире, - по такой методологии создавалось большинство фейков, которые раскручивались сетью Telegram-каналов. Даже на самую откровенную ложь активные читатели экстремистских платформ должны были реагировать так: раз об этом все пишут, значит, наверное, это правда.-0-

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