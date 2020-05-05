Следователи запустили марафон чтения стихов ко Дню Победы

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи запустили марафон чтения стихов, приуроченный к 75-летию Победы. На сайте ведомства опубликовано уже второе видео участника акции, сообщает БЕЛТА.

Сегодня стихотворение "Чулочки" Мусы Джалиля прочел старший следователь Осиповичского районного отдела Следственного комитета Артем Рекиш. "Это стихотворение настолько сильно меня затронуло, что я решил попробовать передать те чувства и переживания, которые были вложены в него автором, - поделился Артем. - Война оставила много шрамов. Но самые незаживающие - те, которые получили дети. Нам необходимо помнить это!"

Следователь отметил, что война коснулась и его семьи. Прадед Иван Полевский в 20 лет ушел на фронт, стал танкистом. Начинал с водителя Т-34, потом стал командиром танка. Награжден орденами и медалями.

"К сожалению, наш семейный военный архив невелик: несколько фотографий прадеда, немногочисленные вырезки из газет да награды. Однако, пересматривая все это, я испытываю гордость и преклоняюсь перед всеми ветеранами, прошедшими сквозь это страшное и кровавое время", - сказал Артем.

Марафон чтения стихов ко Дню Победы стартовал в понедельник. Первым стихотворение Константина Симонова "Горят города по пути этих полчищ" прочитал следователь Гродненского межрайонного отдела Следственного комитета Илья Мячин.-0-