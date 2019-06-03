Следственный комитет Беларуси и Секретная служба США заинтересованы в сотрудничестве

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Следственном комитете Беларуси прошла рабочая встреча с представителями Секретной службы США. Стороны договорились поддерживать рабочие контакты для оперативного решения вопросов, которые представляют взаимный интерес в сфере оказания правовой помощи по уголовным делам. Об этом БЕЛТА сообщает со ссылкой на международно-правовой отдел Следственного комитета.

Участники обменялись информацией об основных направлениях работы. В деятельность американской службы, в частности, входит обеспечение охраны президента и вице-президента США при их перемещениях как в пределах страны, так и на территории иностранных государств, охрана первых лиц иных стран, посещающих территорию США. Секретная служба занимается расследованием преступлений в финансовой сфере.

На встрече подчеркивалась важность вопроса заключения двустороннего соглашения об оказании правовой помощи с проработкой механизма ускорения процесса взаимодействия и обмена информацией, а также соглашения об обоюдной выдаче лиц, совершивших преступления.-0-

Фото СК