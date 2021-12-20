Следственный комитет допросит Эмиля Чечко

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным комитетом будет допрошен Эмиль Чечко, сообщили БЕЛТА в СК.

"17 декабря в СМИ было опубликовано интервью с попросившим политического убежища польским военнослужащим Эмилем Чечко. С целью проверки и документирования обнародованных фактов последний будет допрошен, в том числе об убийствах людей на польской границе, в рамках расследуемого Следственным комитетом уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества. Следствием будет дана принципиальная оценка всем преступным действиям польских силовиков", - сказали в комитете.-0-

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