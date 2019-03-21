Следственный комитет расширит сотрудничество с Агентством по борьбе с наркотиками Минюста США

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая встреча с сотрудниками представительства Агентства по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США состоялась сегодня в Следственном комитете Беларуси. Стороны обсудили процедуру подписания меморандума о сотрудничестве между двумя ведомствами, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Расположенное в Москве представительство агентства территориально отвечает и за взаимодействие с компетентными органами Беларуси в борьбе с наркотрафиком. Представители американской стороны ознакомлены с функциями и полномочиями Следственного комитета, в том числе по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Рассмотрены некоторые аспекты взаимодействия следственных подразделений с иными белорусскими правоохранительными органами при досудебном уголовном производстве.
"Учитывая обоюдную заинтересованность в развитии всестороннего международного сотрудничества по антинаркотической тематике, стороны обсудили перспективы дальнейших контактов. Темой обсуждения были и процедурные моменты подписания меморандума о сотрудничестве между двумя ведомствами", - рассказали в СК.-0-
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