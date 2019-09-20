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20 сентября 2019, 19:13

Следственный комитет выработал меры по повышению эффективности работы

Во время заседания. Фото Следственного комитета
Во время заседания. Фото Следственного комитета

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Следственном комитете Беларуси состоялось заседание коллегии, на котором рассмотрено состояние следственной работы и процессуального контроля, а также предложены меры по повышению их эффективности. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК.

На внеочередном заседании высшего совещательного и распорядительного органа ведомства озвучены пути устранения негативных моментов и тенденций в деятельности Следственного комитета с учетом критических замечаний Президента Беларуси, высказанных 20 августа на совещании по вопросам качества работы правоохранительных органов при выявлении и расследовании преступлений.

В мероприятии под председательством главы ведомства Ивана Носкевича принимали участие заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Рахманов, члены коллегии Следственного комитета, начальники управлений Следственного комитета по областям и Минску, а также руководители территориальных и иных структурных подразделений ведомства.

Иван Носкевич отметил, что в текущем году подразделениям ведомства, работающим в условиях некоторого увеличения нагрузки, связанной с ростом уровня преступности на 6,5%, удалось достичь определенных положительных результатов. За 8 месяцев на рассмотрении в следственных подразделениях находилось 100 934 заявления и сообщения о преступлениях, что на 2,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По результатам их рассмотрения возбуждено 61 259 уголовных дел.

"Можно говорить и о некоторых успехах при реализации ведомством намеченной на этот год задачи по повышению качества расследования уголовных дел об убийствах прошлых лет, достижениях в области международного правового сотрудничества и по другим направлениям деятельности. Но сегодня мы собрались для решения отдельных проблемных моментов", - сообщил глава ведомства.

С докладом на заседании выступил начальник главного управления процессуального контроля центрального аппарата Следственного комитета Сергей Тишук, с отчетами - начальники управлений Следственного комитета по областям и Минску.

Сергей Тишук отметил, что главное управление процессуального контроля в кратчайшие сроки дополнительно изучило состояние следственной работы и провело тщательную проверку деятельности 35 из 138 территориальных подразделений ведомства. Во время выступлений обсужден ряд факторов, влияющих на качество предварительного расследования. Особое внимание традиционно уделено оперативности. Уже не первый год расследование около 50% уголовных дел следователи завершают в срок до месяца, что позволяет более эффективно защищать права и законные интересы граждан.

Изучение уголовных дел и материалов проверок показывает, что одной из причин, препятствующих их оперативному разрешению и расследованию, является длительность экспертных исследований. Сделан акцент на необходимости повышения эффективности деятельности следственных групп, которые нередко создаются формально и не дают требуемый результат в контексте обеспечения оперативности расследования.

Обсуждены особенности применения меры пресечения в виде заключения под стражу, при этом в том числе отмечены факты неинициирования этого решения следственными подразделениями при явной необходимости. Предложено обратить внимание на расширение применения меры пресечения в виде залога. Отмечено, что широкое распространение она получила лишь в Гомельской области.

Во время проверок установлены факты фальсификации процессуальных документов, их небрежного и некачественного составления. При этом данные факты не связаны с искусственным созданием следователями доказательств виновности либо невиновности лиц, причастных к совершению преступлений, а допущены с целью манипулирования статистическими показателями и сокрытия недочетов в работе.

Остается принципиальной позиция руководства Следственного комитета в вопросах сохранения чистоты собственных рядов. В 2018 году в отношении 10 сотрудников возбуждено 12 уголовных дел, в первом полугодии этого года - 7 уголовных дел в отношении 4 сотрудников.

В рамках дальнейшего совершенствования форм и методов организации служебной деятельности в Следственном комитете выработали меры, направленные на повышение эффективности деятельности по расследованию преступлений, межведомственного взаимодействия и процессуального контроля за качеством досудебного производства при неукоснительном соблюдении прав и законных интересов граждан, а также принципа презумпции невиновности.

Среди них - пересмотреть основания для применения меры пресечения в виде заключения под стражу и расширить практику применения альтернативных мер пресечения, при рассмотрении вопроса о продлении срока содержания под стражей оценивать реальную необходимость продления и возможность отмены либо изменения меры пресечения, исключить из практики наполнение материалов проверок и уголовных дел документами, не имеющими прямого отношения к преступлению, исключить в служебной деятельности любые формы требований от подчиненных выполнения каких-либо показателей и применение к ним мер реагирования на основании лишь формального их недостижения.

Поручено проработать вопросы о дальнейшем совершенствовании уголовного и уголовно-процессуального законодательства, в том числе максимального использования безбумажных технологий и определения единых подходов к сбору достоверных и достаточных доказательств по уголовным делам коррупционной направленности. В ближайшее время подразделения Следственного комитета подготовят соответствующие предложения.

"Уверен, каждый руководитель видит и знает, по каким направлениям есть недоработки, как они повлияли на общую оценку работы подразделения, управления и всего ведомства и что необходимо исправить в первую очередь", - подчеркнул председатель Следственного комитета. По результатам заседания к некоторым руководителям применены меры дисциплинарного взыскания за допущенные недочеты в организации деятельности вверенных им подразделений.

"Возможно, некоторые сотрудники и руководители устали или просто забыли, как надо работать. Всем, кто не разделяет наши убеждения и стремления в выполнении стоящих перед ведомством задач, с нами не по пути", - сказал глава ведомства.

Обеспечить выполнение мер, направленных на повышение эффективности деятельности, Иван Носкевич поручил заместителям председателя, курирующим вопросы предварительного следствия и процессуального контроля, начальникам УСК по областям и Минску, ГСУ, ГУРПСОПиК, руководителям территориальных подразделений ведомства.

"Президент Беларуси провел 20 августа историческое совещание по вопросам функционирования правоохранительной системы. Я надеюсь, сегодняшнее заседание коллегии станет не менее значимым для системы Следственного комитета. По итогам года мы вновь соберемся, и у нас состоится принципиальный разговор", - заявил председатель Следственного комитета.-0-

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заседания Носкевич Следственный комитет
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