30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным комитетом расследуются уголовные дела по фактам угроз в отношении должностных лиц, выполняющих служебные обязанности, депутатов, судей, членов избирательных комиссий, учителей и иных лиц в целях воспрепятствования их законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

Граждане получают сообщения, где описываются кровавые сюжеты расправы над близкими, в том числе над детьми, супругами и родителями в связи с исполнением служебных обязанностей. В настоящее время зарегистрировано более 150 подобных случаев по всей стране. Только за последние два дня возбуждено более десяти уголовных дел по данным фактам, а с начала августа - порядка пятидесяти.

В связи с появившимися в интернете призывами об отзыве депутатов, некоторым из них начали поступать угрозы расправой если они не сложат свои полномочия. Жертвами хейтеров уже стали ряд депутатов Палаты представителей и руководителей местных органов власти из Минска, Гомеля и других городов. Нередко угрозы физической расправы и оскорбления перерастают в реальное насилие и умышленное повреждение имущества.

"Так, 28 августа в Минске неизвестные повредили личный автомобиль депутата Палаты представителей, выражая таким образом месть за ее политические взгляды и позицию. В ходе осмотра места происшествия были изъяты предметы, которые могут иметь отношение к происшествию, изучаются записи уличных камер видеонаблюдения и регистраторов, установленных в автомобилях, допрашиваются очевидцы. Накануне в адрес депутата поступали угрозы применения насилия, повреждения имущества, а также многочисленные оскорбления в мессенджерах (Viber, Telegram и др.) в целях воспрепятствования законной деятельности", - рассказали в СК.

По данным фактам УСК по городу Минску возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.218 (умышленное повреждение имущества, повлекшее причинение ущерба в значительном размере) и ч.1 ст.366 (угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) Уголовного кодекса.

Имеются и иные случаи умышленного повреждения личного имущества, транспорта депутатов, а также членов избирательных комиссий и сотрудников правоохранительных структур. По каждому из таких случаев проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление личностей подозреваемых. В настоящее время следователями совместно с сотрудниками органов внутренних дел уже отрабатывается определенный круг лиц по конкретным уголовным делам, устанавливается их местонахождение.

Следственный комитет обращает внимание: ни одно нарушение законодательства, ни одно ущемление интересов граждан, ни одна угроза расправой или оскорбление не могут быть оправданы политическими убеждениями. В последующем они станут поводом для возбуждения уголовного дела и привлечения к ответственности.

"Так, в Telegram есть ряд чатов белорусских городов со схожим названием "… для жизни". В них нередко размещаются ложные сведения, оскорбления, фотографии и иные личные сведения руководителей местных органов власти, сотрудников органов внутренних дел, судей, членов избирательных комиссий и иных лиц. Анализ публикуемой информации в данных группах позволяет правоохранителям судить о явно выраженном негативе в отношении тех, кто не разделяет их взгляды. По каждому из таких случаев будет дана правовая оценка действиям причастных лиц, - отметили в СК.- Помните. Мы - белорусы, мирный и сдержанный народ, который не приемлет насилия и должен решать все вопросы, выражая личное мнение только законным путем".-0-