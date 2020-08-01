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01 августа 2020, 20:24

Следствие обращает внимание на нестыковки в показаниях задержанных в Беларуси россиян из ЧВК

Фото из архива
Фото из архива

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следствие обращает внимание на нестыковки в показаниях задержанных в Беларуси россиян из частной военной компании. Соответствующие факты в беседе с журналистами озвучил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава СК отметил, что основная масса фактических обстоятельств составляет следственную тайну. Тем не менее он поделился некоторыми подробностями. "Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета продолжается активная фаза расследования уголовного дела, возбужденного 29 июля по ст.13 и ч.2 ст.293 УК (приготовление к массовым беспорядкам). Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации, и они задержаны. 31 июля в отношении них следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Иван Носкевич.

Он также рассказал, что явилось основанием для подозрений в отношении упомянутых российских граждан. Данная группа въехала на территорию Беларуси вечером 24 июля, якобы намереваясь улететь из Минска рейсом в Стамбул. "Со слов части подозреваемых, рейсом в 10 часов 50 минут. Тем не менее, располагая достаточным ресурсом времени для регистрации на рейс и, соответственно, на вылет из страны, вся группа проследовала мимо аэропорта и заселилась в гостиницу IBB в Минске", - отметил глава СК.

При этом он обратил внимание на тот факт, что гостиница была забронирована заранее. "В то же время зарегистрировано было и заселение в санаторий "Белорусочка" в Ждановичах под Минском. Пробыв сутки в гостинице IBB и не улетев в Стамбул, как заявляют подозреваемые (не улетев ни 25, ни 26, ни 27 июля, хотя имелась такая возможность), вся группа переехала, уведомив администрацию гостиницы IBB, что якобы едут в аэропорт для вылета из страны. Тем не менее они заселились в санаторий "Белорусочка", - привел факты Иван Носкевич.

Уже во время проживания группы в санатории была получена и проверена оперативными службами информация о нахождении там соответствующих лиц. По совокупности полученной информации о достаточно подозрительном поведении этих людей было принято решение о задержании, а впоследствии и возбуждении уголовного дела.

"Кроме того, для подтверждения выводов о достаточно странном поведении этих людей следствием получена информация из телефонов задержанных о том, что они ожидают еще несколько групп таких своих коллег - граждан Российской Федерации. Кроме того, нами была получена информация о том, что они все практически имеют серьезное боевое прошлое. Воевали на востоке Украины. Практически все принадлежат к частной военной компании Вагнера. Понятно, что других решений в отношении всех этих граждан, кроме как задержание и принятие иных процессуальных мер, собственно, не предполагалось", - рассказал Иван Носкевич.

Кроме того, при изучении переписки в созданном этой группой чате выяснили, что от старшего группы была дана команда уничтожить находившиеся на руках распечатанные электронные билеты на якобы вылет из Минска 25 июля.

В настоящее время со всеми задержанными проводятся следственные действия, они допрошены в присутствии адвокатов. "В ходе допросов они дают самые противоречивые показания. В частности о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей. Остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита - иные страны, не только Турцию, - отметил глава СК. - Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно так же разные цели попадания в эту страну. Кто-то летел загорать, отдыхать, кто-то якобы охранять какие-то объекты, а кто-то осмотреть собор Святой Софии (ныне - Большая мечеть Айя-София. - Прим. БЕЛТА)".

Таким образом, вопросов относительно целей и задач появления упомянутых 33 человек в Беларуси возникает все больше и больше.

Отвечая на вопрос БЕЛТА о наличии оружия и спецсредств у задержанных и о том, было ли у этих людей намерение каким-то образом заполучить их в будущем, Иван Носкевич сказал: "Мы бы тоже хотели знать, было ли у них оружие, есть ли оно где-то уже на территории страны либо прибудет позже. Если бы это оружие было изъято сразу же при задержании, вы же понимаете, совершенно иной контекст разговора, совершенно иные подозрения были бы выдвинуты этой группе. Возможность наличия оружия, конечно же, является сейчас самым непосредственным предметом расследования. Как только на этот счет будет получена какая-то информация, мы проинформируем общество".

Глава СК также ответил на вопрос, нужны ли в сложившейся ситуации какие-то дополнительные меры, кроме уже принятых. "Очевидно, с учетом того, что возможно появление в стране и иных лиц, о которых сами задержанные пишут в своих чатах (до 200 человек), правоохранителями принимаются все возможные меры. В дежурные части органов внутренних дел уже поступает различная информация: где-то кого-то заметили, какие-то, возможно, подозрительные люди. Она аккумулируется, анализируется. Пока никто дополнительно не задерживался".-0-

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