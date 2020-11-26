Слепнев: в ЕЭК настороженно восприняли инициативу Евросоюза "Зеленая сделка"

26 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийский экономической комиссии с настороженностью относятся к инициативе Евросоюза, получившей название "Зеленая сделка", опасаясь ее негативного влияния на мировую торговлю и введения нерыночных ограничений против Евразийского экономического союза. Об этом сказал в выступлении член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев на заседании Международного совета по сотрудничеству и инвестициям (МССИ), посвященном влиянию "Зеленой сделки" на перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества ЕС с Россией и ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в торговом блоке ЕЭК.

Как отметил Андрей Слепнев, при невозможности установить полномасштабное сотрудничество с Евросоюзом ЕАЭС приступил к выстраиванию постоянного технического диалога между ЕЭК и Европейской комиссией. Имеется в виду направленность диалога на вопросы регулирования торговли, максимально приближенные к проблемам бизнеса. Уже обсуждались вопросы технического и таможенного регулирования, правил происхождения товаров, единого рынка лекарственных средств, а также торговые меры, направленные на борьбу с эпидемиологическим кризисом. "В декабре планируем провести еще одну консультационную встречу, одним из вопросов которой станет европейская "Зеленая сделка", - проинформировал министр ЕЭК.

Он заметил, что ЕАЭС с пониманием относится к стремлению Евросоюза выступить лидером в продвижении инициатив, направленных на решение общих мировых проблем, таких как изменение климата и глобальное потепление, переход к новому технологическому укладу и ресурсосберегающей, циркулярной экономике. "В то же время хотелось бы, чтобы не вводились нерыночные ограничения на деятельность компаний нашего союза. Разрыв сложившихся производственных и сбытовых цепочек не выгоден ни нам, ни ЕС. Он в конечном итоге не приблизит, а лишь отдалит реализацию задач климатической политики", - уверен Андрей Слепнев.

В связи с этим министр ЕЭК напомнил, что все государства - члены ЕАЭС являются участниками Парижского соглашения по климату и взяли на себя соответствующие обязательства. При этом в странах союза высокую долю рынка уже занимают зеленые виды энергетики, в том числе атомная и гидроэнергетика, а природный газ - один из самых экологичных источников.

"На сегодняшний день к так называемому углеродному сбору возникает много вопросов у государств - членов ЕАЭС. Прежде всего нас интересует, какие отрасли будут затронуты этим сбором и в какой форме он будет применяться. От этого зависит и квалификация этой меры в соответствии с соглашениями ВТО, и наша позиция в отношении этой меры", - заявил Андрей Слепнев.

Европейская "Зеленая сделка" - план достижения нулевого суммарного выброса парниковых газов и нулевого суммарного загрязнения окружающей среды путем перехода от использования ископаемых к возобновляемым источникам энергии и сырья в странах Евросоюза к 2050 году. Цель мероприятий - борьба с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды. Документ принят Европейской комиссией 11 декабря 2019 года.-0