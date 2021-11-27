Слет "БРПО - платформа возможностей" объединит около 180 делегатов со всей страны

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXII Республиканский отчетно-выборный слет Белорусской республиканской пионерской организации "БРПО - платформа возможностей" состоится 30 ноября в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

"Слет - это главное итоговое мероприятие за три года. Онлайн и офлайн он объединит порядка 180 делегатов - лидеров и активистов пионерского движения разного возраста из всех регионов страны, - рассказала Александра Гончарова. - Мы подведем итоги работы за 2018-2021 годы, примем концепцию развития БРПО на пятилетку, изберем новый состав Центрального совета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии БРПО, презентуем опыт работы наших областных советов".

Кроме того, на слете будут представлены две уникальные образовательные платформы: "Вожатому" и "Пионеру". Наградят лучших педагогов, активистов и партнеров БРПО.

Республиканский отчетно-выборный слет - высший орган Белорусской республиканской пионерской организации.-0-