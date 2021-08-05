"Слезы гордости - я знаю, что это такое" - командир минского ОМОНа о случае, растрогавшем до слез

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ рассказал, какой случай растрогал его до слез, сообщает БЕЛТА.

"Слезы гордости - я знаю, что это такое. У меня двое сыновей, причем двое бойцов, которые сегодня проходят службу в подразделениях ОМОНа - в областном отряде милиции особого назначения. Старший сын у меня офицер, младший - боец. И выдавилась одна скупая слеза, когда я узнал, что оба моих бойца зарекомендовали себя очень хорошо и представлены к государственным наградам", - рассказал Дмитрий Балаба.

По словам командира столичного ОМОНа, в этот момент он почувствовал особую гордость за своих детей и фамилию.-0-