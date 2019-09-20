Слижевский: гарантия справедливого урегулирования споров - важнейший фактор привлечения инвестиций

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гарантия законного и справедливого урегулирования инвестиционных споров является одним из ключевых факторов привлечения инвестиций. Об этом заявил министр юстиции Беларуси Олег Слижевский на Международном форуме по разрешению споров стран Восточной Европы (EEDRF), который в эти дни проходит в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Арбитраж представляет собой авторитетный способ разрешения споров. "Особую нишу занимают разбирательства между государством и частными лицами. Гарантия законного и справедливого урегулирования инвестиционных споров непреложно является одним из ключевых факторов привлечения инвестиций, содействия экономическому развитию стран", - сказал Олег Слижевский.

Растущая роль института арбитражного разбирательства предопределяет значимость форума как с точки зрения сплочения усилий юристов для выявления проблем и его применения, так и с позиции творческого поиска концептуальных подходов к его дальнейшему совершенствованию.

Арбитражные споры длятся годами, и чтобы наработать практику в их разрешении также необходимо достаточно много времени, отметил министр в беседе с журналистами. Подобные мероприятия, где собирается большое количество представителей экспертного сообщества в сфере арбитражного разрешения споров, - это уникальная возможность обменяться мнением, существующими практиками, тенденциями. Специалисты-практики получают неоценимую информацию, которую потом можно использовать при представительстве интересов как государства, так и своих коммерческих компаний.

Форум собрал большое число участников. Как отметил адвокат, партнер адвокатского бюро Lex Torre, один из сопредседателей организационного комитета Александр Храпуцкий, в этом году прибыли более 200 участников из 23 стран мира. Есть представители из ОАЭ, впервые присутствуют представители Молдовы, Испании. Среди них ведущие специалисты, которые ведут очень громкие споры мирового значения. "Форум зарекомендовал как площадка мирового значения, когда к нам хотят приезжать именитые юристы, адвокаты. Некоторые из наших спикеров прилетают буквально на несколько часов, чтобы выступить, и сразу улетают по своим клиентским делам и делам государственного значения в своих странах", - добавил сопредседатель оргкомитета.

На форуме обсуждают общие вопросы процесса, который происходит в арбитраже и государственных судах. Если говорить о конкретике, впервые профессиональному сообществу станут известны определенные нюансы одного из нашумевших дел "Газпрома".

Форуме проходит уже в четвертый раз. Девиз EEDRF в этом году - "Сыграем арбитражную симфонию вместе!". Ключевая тема - "Процессуальные вопросы в международном арбитраже и государственных судах". Ежегодно он собирает игроков высшей мировой юридической лиги, среди которых представители юридических фирм, корпоративные юристы, адвокаты, судьи, специалисты в области судебных споров и арбитража, государственные служащие и академическое сообщество.-0-