Слоним передал Белыничам эстафету Дня белорусской письменности

Председатель Слонимского райисполкома Геннадий Хомич (справа) вручил своему коллеге из Белыничей Василию Захаренко вымпел о передаче права на проведение XXVII Дня белорусской письменности и фолиант ручной работы

1 сентября, Слоним /Корр. БЕЛТА/ В Слониме эстафета Дня Белорусской письменности торжественно передана городу Белыничи Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Слоним 31 августа и 1 сентября принимал XXVI День белорусской письменности. Праздничные мероприятия проходили более чем на десяти площадках города. Заключительные мероприятия прошли на главной сцене у районного дома культуры. Мастера искусств представили программу "Льецца песня па-над Шчарай"

Одной из кульминаций концерта-закрытия праздника стала передача эстафеты проведения Дня белорусской письменности. Председатель Слонимского райисполкома Геннадий Хомич вручил своему коллеге из Белыничей Василию Захаренко вымпел о передаче права на проведение XXVII Дня белорусской письменности и фолиант ручной работы.

"С каждым годом праздник набирает обороты и становится все лучше и лучше. Поэтому уверен, что в Белыничах все пройдет прекрасно. Надеюсь, что и Слоним запомнится всем, кто побывал на празднике, гостеприимным и открытом городом. Все жители приложили к этому максимум усилий", - отметил Геннадий Хомич.

"Конечно, впечатления от праздника в Слониме только положительные. Все организовано на высочайшем уровне, планку подняли высоко. Для Белыничей принимать эстафету и почетно, и очень ответственно", - отметил председатель Белыничского райисполкома Василий Захаренко. Он подчеркнул, что подготовка к празднику уже стартовала. В городе приведут в порядок центральную площадь, преобразятся и другие объекты. В культурном плане гостей праздника также ждут сюрпризы. Правда, пока нюансы программы держаться в секрете.

"Проведение таких праздников, фестивалей в небольших городах позволяют их жителям прикоснуться к творчеству к искусству. Кроме того, это также способствует развитию туризма, помогает всем нам получше узнать родную страну. В каждом районе есть интересные места, достопримечательности, есть связанные с известными личностями объекты. И Белыничский край - не исключение", - рассказал Василий Захаренко.

День белорусской письменности отмечается с 1994 года в первое воскресенье сентября. Центром праздника становились разные города: Полоцк (трижды), Туров (дважды), Заславль (дважды), Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Щучин, Рогачев, Иваново.-0-

Фото Леонида Щеглова