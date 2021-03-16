Слушатель магистратуры университета МЧС стал победителем всероссийской научной конференции

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителем заочной всероссийской научно-практической конференции "Результаты современных научных исследований и разработок" стал слушатель магистратуры Университета гражданской защиты МЧС Евгений Кулаго, обучающийся на факультете подготовки руководящих кадров по специальности "информационно-коммуникативное обеспечение безопасности жизнедеятельности". Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ МЧС Андрей Садовский.

Научная работа Евгения Кулаго - "Анализ эффективности администрирования социальных сетей МЧС Республики Беларусь (на примере официальной группы "ВКонтакте")" - была представлена в секции "Социологические науки" и награждена дипломом I степени. Работа посвящена исследованию эффективности администрирования социальных сетей МЧС Беларуси. Автор провел количественную оценку имеющегося контента официальной группы МЧС "ВКонтакте" по типу генерации, содержанию и форме подачи материала. Кроме того, молодой человек изучил загруженный контент по тематике, объему и релевантности, а также сформировал контент-план сообщества. Научный руководитель победителя - доцент кафедры организации службы, надзора и правового обеспечения университета МЧС кандидат филологических наук Любовь Луц.

В конференции участвовали доктора и кандидаты наук, научные работники, специалисты различных профилей и направлений, соискатели ученых степеней, преподаватели, учителя, аспиранты, магистранты, студенты не только из России, но и ближнего и дальнего зарубежья.

Всероссийская научно-практическая конференция "Результаты современных научных исследований и разработок" - престижный международный конкурс научно-исследовательских работ, созданный для содействия эффективному развитию науки и инноваций. Его организатор - международный центр научного сотрудничества "Наука и Просвещение".-0-

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