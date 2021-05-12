Слушатель университета МЧС стала лауреатом международного научного конкурса

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреатом международного конкурса исследовательских работ для студентов и учащихся образовательных учреждений в области педагогических и психологических наук российского проекта Interclover стала слушатель факультета безопасности жизнедеятельности Университета гражданской защиты МЧС Диана Шамаль. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ Андрей Садовский.

Работа слушателя университета МЧС из Беларуси поднимает вопросы психологической готовности специалиста к деятельности в должности инспектора по охране труда.

Научная работа Дианы Шамаль стала лауреатом конкурса. Кроме того, она заняла и второе место в номинации "Исследовательская работа с практической новизной". Подготовкой конкурсанта занимался преподаватель кафедры управления защиты от чрезвычайных ситуаций университета МЧС Роман Старосто.

Конкурс прошел в дистанционном формате в Нижнем Новгороде (Россия) и собрал научные работы более чем 140 участников из различных регионов РФ и стран СНГ. Организатор - научная общественная организация "Профессиональная наука" (Россия).

Научная общественная организация "Профессиональная наука" является учредителем научных журналов узкоспециализированных направлений, а также постоянным организатором международных научно-практических конференций и семинаров для преподавателей и практиков, проводимых очно и в онлайн-формате.

Крупномасштабный российский проект Interclover запущен в 2017 году. Он объединяет студентов, магистрантов, аспирантов, учащихся школ и организаций дополнительного образования.-0-