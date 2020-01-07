Слушатели в Западной Европе должны больше знать о Беларуси - Миллинг

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное радио "Беларусь" и компания Shortwaveservice (Вещательный центр Ойскирхен, ФРГ) на рабочей встрече руководителей двух станций в Минске обсудили вопросы взаимодействия и перспективы интенсификации дальнейшего сотрудничества. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Развитие контактов с зарубежными партнерами по ретрансляции программ радио "Беларусь" является одним из важных компонентов нашей вещательной политики, - отметил руководитель радио Валерий Радуцкий. - Это позволяет существенно расширить аудиторию, доносить зарубежным слушателям оперативную и правдивую информацию о Беларуси в высоком техническом качестве".

Директор компании Shortwaveservice Кристиан Миллинг в свою очередь отметил высокую востребованность программ радио "Беларусь" у зарубежной аудитории и выразил намерение продолжать плодотворное сотрудничество. "Слушатели в Западной Европе должны больше знать о вашей прекрасной стране, ее культуре, истории и современности", - подчеркнул он.

Благодаря сотрудничеству с Вещательным центром Ойскирхен потенциальная аудитория радио "Беларусь" увеличивается на 350 млн человек, поскольку сигнал с коротковолновых передатчиков Shortwaveservice охватывает территорию большинства стран Западной Европы и частично Северной Африки. Вещательные мощности компании Shortwaveservice используются для распространения среди зарубежной аудитории информационного и аналитического контента на немецком, испанском и французском языках о наиболее важных международных мероприятиях с участием нашей республики, основных событиях в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни страны, развитии и перспективах сотрудничества Беларуси со странами Европейского региона.

Белорусский и немецкий вещатели сотрудничают с 2009 года. В перспективе рассматривается вопрос о добавлении в пакет ретрансляции программ радио "Беларусь" на английском языке. Международное радио "Беларусь" работает с 1962 года. Сегодня общий ежедневный объем оригинального вещания составляет 26 часов на девяти языках.-0-