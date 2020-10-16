Слуцкий пояс передан в дар Всехсвятскому приходу

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник сегодня принял участие в торжественной церемонии передачи в дар Всехсвятскому приходу Минска слуцкого пояса. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси.

Реликвия была приобретена и передана почетным консулом Беларуси в Праттельне (Швейцария) Херманном Александром Бейелером. Проект был реализован при поддержке МИД и посольства Беларуси в Швейцарии.

Фото МИД

Перед церемонией Сергей Алейник провел встречу с Херманном Александром Бейелером, в ходе которой стороны обменялись мнениями о возможных путях активизации белорусско-швейцарского сотрудничества в экономической, культурной, гуманитарной и иных областях.-0-