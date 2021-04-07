7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служба крови провела ребрендинг проекта "У Беларуci - добрае сэрца!". Такая информация размещена на сайте Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий, сообщает БЕЛТА.

Все донорские мероприятия центр с 2017 года проводил как часть республиканского социального проекта "У Беларусi - добрае сэрца!". Сейчас внедряется новый проект "Добро. Донорство. Жизнь". Сменились не только логотип, название проекта, но и концепция.

"Рекрутинг доноров в значительной степени зависит не только от эффективных форм и методов пропаганды донорства специалистами Службы крови, но и от вовлечения активных групп общества. Поэтому проект ориентирован не только на развитие донорства крови, ее компонентов, но и на организацию волонтерства", - говорится на сайте. Цель - стимулировать вступление социально активных людей в ряды волонтеров донорского движения.

В данный момент пилотный проект "Добро. Донорство. Жизнь" внедряется совместно с одним из ведущих вузов Минска.-0-