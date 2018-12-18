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"Служба мешания и защиты" Вооруженных Сил отметила 76-летие - интервью

Общество 18.12.2018 | 17:49
Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси 16 декабря отметили 76-ю годовщину формирования органов управления и воинских частей радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В 1950-1960 года, когда радиоэлектронная борьба начала возрождаться после войны, подразделение называлось службой мешания и защиты. Это название хорошо выражало суть, ведь одна из задач РЭБ - мешать противнику и защищать свои войска. Начальник управления радиоэлектронной борьбы Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси полковник Игорь Данильчик рассказал корреспонденту БЕЛТА о последних важных событиях, новинках военной техники и планах на будущее.

Второй год подряд мы получает новую технику в канун нашего праздника - Дня специалиста радиоэлектронной борьбы. В прошлом году начальник Генштаба Вооруженных Сил генерал-майор Олег Белоконев вручил 10-му отдельному батальону РЭБ два образца спецтехники Р-934УМ2. В этом году он же вручил 48-му отдельному батальону РЭБ еще две новые единицы. Несмотря на то, что название техники в обеих партиях одинаковое, за этот год белорусская промышленность по нашей просьбе смогла сделать так, что боевые возможности новых станций в три раза превосходят возможности станций, которые вручали в прошлом году. Стоит задача в следующем году увеличить это превосходство еще в два раза.

Если брать старый, советский парк, то универсальные Р-934УМ2 способны заменить чуть ли не целую роту. Нынешнее поколение станций помех позволяют делать чудеса на поле боя. Благодаря этой технике мы в состоянии не дать противникам выполнить одну из главных задач - обеспечить устойчивое управление своими войсками. Мы эту устойчивость можем разрушить, сорвав тем самым выполнение их боевой задачи. Новую технику мы обкатали, проверили.

Сейчас на слуху тема борьбы с беспилотниками. Квадрокоптеры, кроме мирных целей, зачастую используются и террористами. Угроза реально существует, с ней очень сложно бороться - изделия маленькие, позволяют подобраться к объекту быстро, незаметно. Технические характеристики этих беспилотников позволяют перенести заряд тратила, чтобы нанести существенный урон.

В этой сфере надо работать в первую очередь в плане организационных, законодательных мер, чтобы привести в порядок все, что связано с продажей, регистрацией, эксплуатацией этих небольших летательных аппаратов. Потому что все, что связано с перемещением в воздушном пространстве, с эксплуатацией воздушных судов, боевых самолетов, требует тщательного подхода, ведь это связано с безопасностью людей - не только пилотов, но и тех, кто находится на земле и может быть подвержен опасности с воздуха.

Всего же в этом году порядка пяти единиц различной техники побывало у нас на исследовательских испытаниях. Некоторые из них сейчас мы принимаем на вооружение, остальные вернули в промышленность с нашими замечаниями и предложениями. После устранения недочетов мы повторно их проверим, если все нас устроит, будем принимать на снабжение и дальше производить закупку, чтобы оснащать воинские части.

Нам нужна техника, которая будет непросто осуществлять подавление сигнала, как раньше, а способна на умное подавление: когда противник даже не подозревает, что находится под нашим контролем, а его средства связи точечно выключаются, координаты для его боевой техники подменяются. Будущее за такой техникой радиоэлектронной борьбы.

- Кто сейчас осваивает технику РЭБ? Расскажите о тех, кто пополняет ваши ряды.

- Наши ряды пополняют и осваивают технику РЭБ обычные ребята, которые призываются в Вооруженные Силы. Своих офицеров мы готовим в Военной академии на кафедре военной разведки. Кроме того, мы всегда с удовольствием принимаем в свои ряды тех, кто окончил вуз по "родственным" специальностям. Особенно мы ценим специалистов БГУИР. Нам импонирует их высокая подготовка, очень хорошие базовые знания, которые позволяют им легко осваивать технику. Также готовим специалистов непосредственно у себя в воинских частях. Есть соответствующие программы подготовки, которые позволяют провести обучение за относительно непродолжительный срок. Мы всегда поощряем, когда наши военнослужащие повышают свой уровень, отслеживаем, чтобы количество мастеров, специалистов первого и второго класса увеличивалось.

Сейчас мы привлекли воинские части для несения боевого дежурства. В качестве операторов, которые будут его нести, в основном отбирали ребят с высшим образованием - им легче у нас, потому что школьного, базового уровня знаний физики и математики все-таки иногда не хватает для работы на нашей технике. Это не значит, что ребята со средним образованием у нас не служат. Служат, и замечательно - начальник Генштаба при посещении 10-го отдельного батальона был приятно удивлен знаниями солдат срочной службы.

Кроме того, у нас приветствуется знание языков, ведь специфика работы подразумевает в том числе и радиоэлектронную разведку, это не секрет. Соответственно, чтобы выполнять какие-то задачи, необходимо знать языки. Хотя, опять же, для военнослужащих у нас есть соответствующие курсы.

- Какие мероприятия у вас планируются в ближайшем будущем? В каком направлении будете двигаться?

- Осенью у нас пройдет большое учение с вооруженными силами России. Перед ним мы проведем совместные специальные учения с российскими "рэбовцами". Это главное, к чему мы сейчас будем готовиться.

Кроме того, у нас стоят задачи по обеспечению безопасности и комфортности проведения Европейских игр. Надо сделать так, чтобы наши гости и журналисты могли спокойно использовать средства видео-, аудиосъемок, в том числе квадрокоптеры, но при этом не дать возможности злоумышленникам использовать эти технические средства в своих целях.

Еще на повестке дня у нас новое пополнение, 15 декабря в войсках состоялась военная присяга. В течение полугода мы должны научить молодежь быть бойцами РЭБ.

- Есть ли открытые темы в сфере международного военного сотрудничества?

- Ежегодно мы встречаемся с офицерами службы РЭБ Армении и России. У нас много точек соприкосновения, есть о чем поговорить, каждый может поделиться своим опытом. Мы обсуждаем новую технику, а также уже имеющуюся, некоторые образцы у нас одинаковые. На днях я встречался с делегацией вооруженных сил Армении. Мы с ними обсуждали вопросы сотрудничества, в том числе и тему борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Будучи в Армении, мы увидели интересный образец оптико-электронного подавления и хотели бы такой иметь. Возможно, в этом году мы его приобретем.

Нам тоже есть что предложить. Та же Р-934УМ2. Подобные станции реально в мире могут производить только пять стран, и Беларусь входит в это число. Техника РЭБ, производимая у нас, высоко котируется. Ее уже признали, она завоевала уважение, это подтверждают контракты, заключаемые нашей промышленностью с зарубежными заказчиками. Все это мы увидим на международной выставке вооружения и военной техники MILEX, которая пройдет в Минске 15-18 мая.

Светлана ПЕКАРЬ,

БЕЛТА.-0-

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